Evolution Horizon Award 2026: Mediafriends presenta il progetto “Scuola di Vita: il futuro tra le mani”

La giuria della terza edizione di Evolution Horizon Award, in programma il prossimo 9 novembre, a grande richiesta da parte delle aziende, ha deciso di prorogare il termine per le iscrizioni al 16 ottobre 2026. Il grande evento meneghino di MoreNews si conferma così come uno dei momenti più attesi dell’anno, con un bilancio delle adesioni più che positivo: molto copiose le iscrizioni, anche in virtù del tema prescelto per questa edizione, “Sviluppo e cooperazione”, che sta contribuendo a rendere il riconoscimento sempre più attuale e rappresentativo delle sfide e delle opportunità che attendono il mondo produttivo italiano.

A dare un ulteriore valore alla serata sarà la presentazione del progetto di Mediafriends “Scuola di Vita: il futuro tra le mani”. Come spiega Chiara Osnago Gadda, event manager di Evolution Horizon Award, “Il progetto ‘Scuola di Vita’ è un'iniziativa ideata, promossa e sostenuta da Mediafriends dal 2021. Si rivolge a ragazze e ragazzi che non hanno ancora trovato una strada nella vita o che vivono una situazione di stallo per vari motivi: fallimenti scolastici, scelte di vita sbagliate oppure contesti famigliari complicati. Sono ragazze e ragazzi che si trovano in “Stand-by” ma che possiedono abilità ed energie sommerse. Vanno “attivati” e va data loro una reale opportunità.

L'obiettivo del progetto è, per l'appunto, dare ai ragazzi l’opportunità di trovare la loro strada nella vita grazie alla frequentazione di situazioni e contesti sani. Ragazze e ragazzi, coinvolti nel progetto sulla base di bisogni, caratteristiche e motivazione, “vanno a bottega” per un periodo di 6 mesi presso dei Maestri di Mestieri: artigiani individuati per la loro capacità di “creare bellezza con le mani” e di trasmettere, oltre a competenze tecniche, la passione per il lavoro e uno stile di vita.

Ogni Maestro di Mestieri sarà responsabile del progetto formativo creato sulle caratteristiche individuali del beneficiario per tutta la durata dell’esperienza. Garante dell’attuazione di tale progetto formativo sarà un tutor.”

Teatro della kermesse sarà ancora una volta la suggestiva “immersive room 360” dell’Enterprise Hotel di corso Sempione, il design hotel dall’elevata vocazione all’innovazione e all’efficienza tecnologica, che nella capitale del business, dell’economia, del design e delle nuove tendenze meglio rappresenta il carattere deciso e rivoluzionario della città.

Durante la cena di gala troverà spazio anche l’Evolution Horizon Talk, momento di incontro e confronto pensato per favorire il dialogo tra il mondo dell’impresa, le istituzioni e la società civile: uno spazio di riflessione aperta dove imprenditori, manager, professionisti potranno condividere esperienze, idee e prospettive sul presente e sul futuro del lavoro, dell’economia e dell’innovazione. Protagonista di questo momento sarà l’imprenditore Andrea Baccuini, (Super G & Meraviglioso), Founder & Partner at Big Spaces, nonché autore del saggio “Io sono turismo”.



Andrea Baccuini e Chiara Osnago Gadda

L’obiettivo del premio è generare una spirale positiva basata su consapevolezza, comportamenti, condivisione e comunicazione, coinvolgendo tutte le categorie aziendali, senza alcuna discriminazione: dall’ambiente alla tecnologia, dal benessere al food, dalle costruzioni alla salute, dal design alla sicurezza, dalla moda al turismo, fino al campo dell’intelligenza artificiale, della robotica e della blockchain.

Le aziende possono iscriversi a una o più categorie, presentando i progetti che meglio rispondono ai criteri del premio, oppure decidere di concorrere per il premio generale “Evolution Horizon Award”. In questo caso, oltre alla case history e alle motivazioni della candidatura, è richiesta una relazione che dimostri l’impegno dell’azienda in uno o più dei seguenti ambiti: ambiente, valutando l’impatto ambientale in termini di emissioni, consumo di energia e risorse, gestione dei rifiuti e politiche di sostenibilità; sociale, analizzando il rapporto con persone e comunità, condizioni di lavoro, sicurezza, diritti umani, inclusione e relazioni con clienti e fornitori; governance, riguardante il modo in cui l’azienda è gestita, con attenzione a trasparenza, etica, controlli interni, composizione e indipendenza del management e rispetto delle regole.

Per partecipare è necessario inviare la scheda di iscrizione entro il 16 ottobre e il materiale di supporto a sostegno della candidatura entro il 23 ottobre 2026 all’indirizzo segreteria@evolutionhorizonaward.com. Tutte le informazioni e il modulo per l’iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento, a questo link.