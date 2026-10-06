Le imprese culturali e creative della provincia di Cuneo: un incontro alla Camera di Commercio

Mercoledì 14 ottobre, alle 15.30, a Cuneo presso il Salone d’Onore della Camera di Commercio (via Emanuele Filiberto, 3) avrà luogo l’evento dal titolo “Focus 2026 – Le imprese culturali e creative in provincia di Cuneo”, appuntamento promosso dall’ente camerale provinciale e dedicato all’analisi e alla valorizzazione della filiera culturale e creativa del territorio. L’incontro si inserisce nel programma delle celebrazioni per il centenario del Palazzo della Camera di Commercio di Cuneo, promosse in collaborazione con la Fondazione ARTEA.

L’evento è aperto al pubblico previa prenotazione online sul portale cn.camcom.it.

“Promosso con continuità dal 2023, il report rappresenta un momento strategico di riflessione annuale per misurare non solo il valore economico generato dalla cultura, ma anche e soprattutto la sua dimensione sociale, di inclusione e di coesione della comunità – spiega Luca Crosetto, presidente della Camera di commercio di Cuneo -. Con il Focus 2026, vogliamo richiamare l’attenzione sui valori della responsabilità sociale, della sostenibilità e della centralità della persona. La cultura si conferma, infatti, un ponte imprescindibile tra economia e società: la fotografia offerta dal rapporto dialoga direttamente con la vita culturale cittadina e territoriale, ponendosi in ideale continuità con la nuova edizione di Scrittorincittà e con l’inaugurazione del nuovo polo della Biblioteca ESSECI della città di Cuneo. Un legame che richiama l’attenzione sui valori della responsabilità sociale, della sostenibilità e della centralità della persona”.

Ad aprire l’evento sarà l’intervento introduttivo del Presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Luca Crosetto, seguito dalla presentazione dei dati ufficiali relativi alle imprese e alle realtà culturali e creative del territorio cuneese a cura di Alessandro Rinaldi (vicedirettore dell’Istituto Tagliacarne). Successivamente, moderati da Davide De Luca (direttore della Fondazione ARTEA), si confronteranno sul tema “La cultura che genera valore”, Luigi Bobba (presidente Terzjus e Comitato Global Inclusion), Michela Zin (direttore di Pordenonelegge), Alessandro Della Casa (segreteria organizzativa del Festivaletteratura di Mantova) e l’assessora alla Cultura del Comune di Cuneo, Cristina Clerico. Le conclusioni dei lavori saranno affidate al segretario generale della Camera di commercio di Cuneo, Patrizia Mellano.

L’evento si conferma, così, un importante momento di confronto integrato tra società, istituzioni e mondo della cultura, rimarcando il ruolo della Camera di Commercio di Cuneo come casa delle imprese e catalizzatore dello sviluppo sostenibile, inclusivo e umano del territorio.

Nell’ottica di un costante percorso di crescita e miglioramento dell’offerta territoriale, l’appuntamento di quest’anno aprirà una finestra di confronto con due importanti modelli nazionali: le province di Mantova e Pordenone. Territori con dinamiche socio-economiche del tutto simili alla provincia di Cuneo, rappresentano ambedue eccellenze riconosciute nella gestione di rassegne e festival letterari di altissimo profilo internazionale. Questa edizione del Focus intende ampliare lo sguardo, integrando all’interno dell’analisi economica della cultura la dimensione sociale, grazie al coinvolgimento di Fondazione Terzjus, per evidenziare il ruolo della filiera creativa come volano di inclusione sociale, coesione della comunità e benessere dei cittadini.