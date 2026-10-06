Riparte "Lunedì Cinema" al Magda Olivero: dieci appuntamenti per l'autunno di Saluzzo

Il 19 ottobre segna l’inizio di una nuova, attesissima stagione di “Lunedì Cinema”, la rassegna cinematografica organizzata da Ratatoj APS, che da ottobre a maggio riaccenderà il proiettore sullo schermo del Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo. La rassegna 2026/2027 prende il via con un autunno dal forte impatto visuale ed emotivo.

Il primo appuntamento in calendario del 19 ottobre prevede la proiezione di Le bambine, lungometraggio d'esordio delle registe italiane Nicole e Valentina Bertani. A proposito della pellicola, Ratatoj dichiara: “Abbiamo scelto di inaugurare il percorso con un titolo nazionale per mostrare al pubblico la capacità del nostro cinema di sorprendere e innovare”. La proiezione si terrà, come di consueto, alle ore 21:00 presso la monosala del Cinema Teatro Magda Olivero (in via Palazzo di Città 15). Per l'occasione, Ratatoj ospiterà in sala Chiara Feriani, VFX Supervisor del film, che racconterà come la post-produzione e gli effetti visivi riescano a completare la visione degli autori.

I film in programmazione da ottobre a dicembre compongono una selezione che metterà il pubblico alla prova, ma Ratatoj è certa che sarà pronto a discuterli e ad amarli. Quest'anno i temi più cari lasciano il posto a narrazioni viscerali e immagini suggestive. Le cause narrative e produttive dei film non vengono esposte alla luce del sole, ma richiamano l’attenzione del pubblico e lo invitano a porsi delle domande.

Per arricchire ogni storia, durante tutta la stagione verranno invitati professionisti del settore ed esperti a condividere approfondimenti ed esperienze insieme al pubblico.

Il 23 novembre sarà la volta di Yalla Parkour, il film in cui la regista Areeb Zuaiter esplora la vita e la passione di un gruppo di giovani atleti a Gaza. La serata, ad ingresso gratuito, sarà presentata dai membri dell'associazione Seven Stars Movement Freestyle Sports, che racconteranno come lo sport possa trasformarsi in un potente strumento di riscatto sociale.

Anche quest’anno il primo ciclo si chiuderà con una serata speciale dedicata ai cortometraggi, in programma il 21 dicembre, la cui selezione sarà interamente curata da Streeen!, piattaforma di streaming dedicata al cinema indipendente e d’autore.

Gli appuntamenti autunnali saranno dieci in totale, spaziando da opere turbolente a racconti che ritrovano il ritmo lento e contemplativo della vita quotidiana. Torna sul grande schermo anche il cinema cult: ad ottobre verrà riproposto La grande abbuffata di Marco Ferreri (1973), proiettato nella sua versione integrale restaurata per restituirgli tutto lo splendore originale.

La stagione sarà inoltre l'occasione per integrare e presentare i progetti curati direttamente da Ratatoj: la proiezione de Il silenzio degli altri farà da apripista per il lancio dell'iniziativa Magda per tuttɜ, al via da novembre. Durante i lunedì spetterà anche agli spettatori semantizzare i film proposti a Saluzzo.

Il costo del biglietto per le singole proiezioni è di 7 euro, con ingresso gratuito per i soci ARCI. Prima delle proiezioni sarà possibile sottoscrivere la tessera ARCI 2026/2027 (al costo di 10 euro) e l’abbonamento per la rassegna Lunedì Cinema (5 euro), che darà diritto all’ingresso gratuito per tutta la stagione. Tutte le info su www.cinemateatromagdaolivero.it

Lunedì 19 ottobre: Le Bambine (2025) di Valentina e Nicole Bertani, 110 Min.

Lunedì 26 ottobre: La Grande Abbuffata (1973) di Marco Ferreri, 131 Min. (Cinema Cult)

Lunedì 2 novembre: La Cronologia dell’Acqua (2025) di Kristen Stewart, 128 Min. (Versione originale sottotitolata in italiano)

Lunedì 9 novembre: Grand Ciel (2025) di Akihiro Hata, 92 Min.

Lunedì 16 novembre: Nino (2025) di Pauline Loquès, 96 Min.

Lunedì 23 novembre: Yalla Parkour (2024), di Areeb Zuaiter, 89 Min. (Versione originale sottotitolata in italiano), in collaborazione con Seven Stars Moovement Freestyle Sports Association (Ingresso Gratuito)

Lunedì 30 novembre: Il Silenzio Degli Altri (2025) di Eva Libertad, 100 Min. Nell’ambito del progetto Magda per tuttɜɜ

Lunedì 7 dicembre: Nouvelle Vague (2025) di Richard Linklater, 106 Min.

Lunedì 14 dicembre: Sirāt (2025) di Óliver Laxe, 120 Min. (Versione originale sottotitolata in italiano)

Lunedì 23 dicembre: Serata Cortometraggi, a cura di Streeen!







