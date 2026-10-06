Vicoforte, arte contemporanea alla Fontana del Foo: Benassi inaugura "Immagine di Luce"

Torna l'appuntamento con Landandart – andar per arte, il progetto che porta l'arte contemporanea nei luoghi e nei paesaggi del territorio, e lo fa sabato 10 ottobre a Vicoforte, con protagonista l'artista Jacopo Benassi.

La giornata vedrà l'inaugurazione della nuova installazione "Immagine di Luce", realizzata da Benassi presso la Fontana del Foo. Al calare della notte sarà invece protagonista la performance sonora "Light is Life!", sempre a firma dell'artista, per un evento che si prolunga dal tramonto all'oscurità, immergendo i partecipanti nel paesaggio monregalese.

Sarà presente anche il critico e curatore Antonio Grulli, che ha accompagnato la realizzazione dell'opera con un suo testo critico.

L'iniziativa propone un percorso tra arte, paesaggio e luoghi di Vicoforte, dal Santuario fino alla Fontana del Foo: un'occasione per incontrare la nuova opera e vivere la performance in un dialogo diretto tra installazione e ambiente circostante.

La partecipazione è libera, con iscrizione obbligatoria. Il programma completo e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito www.associazionevia.org/eventi.