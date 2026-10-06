Zeno a Novello: "Visioni Multiple" porta il surrealismo nella Chiesa dei Battuti Neri

Ottobre si tinge d'arte nelle Langhe , all'interno del suggestivo territorio delle Terre Patrimonio Unesco . Il celebre pittore albese Enzo Cattaneo , in arte ZENO, presenterà la sua attesissima mostra personale dal titolo “VISIONI MULTIPLE” presso l'incantevole cornice della Chiesa dei Battuti Neri a Novello . L'esposizione , curata dall'esperto divulgatore d'arte

Alessandro Bosio, sarà inaugurata ufficialmente sabato 10 ottobre alle ore 17.30 e rimarrà aperta al pubblico per tre fine settimana consecutivi del mese di ottobre.

L'evento culturale vanta inoltre l'importante supporto di Giovanni Spiotta , da sempre figura di riferimento in prima linea nella valorizzazione e promozione dell'arte e del territorio all'interno dello splendido comune di Novello.

IL PERCORSO ESPOSITIVO

La personale “ VISIONI MULTIPLE” offre una profonda immersione nell'universo creativo di Zeno , un artista capace di far dialogare mondi apparentemente distanti . Le opere in mostra celebrano la commistione tra Arte Metafisica , simbolismi e surrealismo , guidando il visitatore attraverso scenari onirici ed enigmi visivi che sfidano la percezione della realtà quotidiana .

La sacralità e la geometrica bellezza barocca della Chiesa dei Battuti Neri faranno da perfetto contrappunto architettonico alle tele dell'artista , creando un'esperienza unica.

LE PAROLE DEL CURATORE

“ E' per me un onore collaborare e presentare la personale di un grande artista , oltre che amico, come Enzo Cattaneo “ dichiara il curatore Alessandro Bosio . “ Le sue opere sono un ponte tra il reale e l'inconscio , e poterle esporre in un contesto suggestivo come la Chiesa dei Battuti Neri permette di esaltare la luce e il colore profondo insiti nel suo stile surrealista e metafisico. L'arte va coltivata e sentita dentro , non si improvvisa : solo cosi' puo' trasmettere una vera luce a chi la osserva.