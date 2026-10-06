Save the Date: Sanfrè ospiterà l'11ª edizione della Sagra del Riso, ecco perché andarci

Dal 2 al 12 ottobre Sanfrè ospiterà l’11ª edizione della Sagra del Riso. Questa edizione segna una tappa fondamentale per la comunità e la sua identità enogastronomica. Da ormai un anno, infatti, il paese può vantare una vera e propria eccellenza a chilometro zero: “Il Riso di Sanfrè”, nato dalla sinergia tra la Pro Loco e l’Azienda Agricola Allocco. Questo progetto ha recentemente compiuto un grande salto: da un paio di mesi il Riso di Sanfrè è disponibile in numerosi supermercati Mercatò del territorio, portando la qualità della tradizione sanfredese nelle case dei cittadini.

La nostra Sagra, ormai diventata un appuntamento fisso nel calendario autunnale del territorio, è interamente promossa e curata dai volontari della Pro Loco, pronti anche quest'anno ad accogliere migliaia di visitatori.

L'evento entrerà nel vivo il 10 settembre nella cornice di Villa Rambaudi con la seconda edizione di “Chicchi di Roero”. L'appuntamento, che segna l'inaugurazione ufficiale della Sagra, è promosso da numerosi enti e partner territoriali. Grazie anche alla presenza di figure istituzionali, la serata sarà l'occasione per presentare l'intera manifestazione e svelare le novità 2026.

Il programma, ricco e variegato, prevede serate musicali, intrattenimenti per tutte le età e naturalmente tanti piatti a base di riso.

I tre momenti dedicati allo street food (sabato 3 - domenica 4 e 11) si preparano a conquistare i palati con un menù interamente incentrato sul riso. Guest star indiscussa della proposta sarà l'ormai iconico "Hamburger San Rice": un perfetto equilibrio di gusto racchiuso in un soffice bun a base di farina di riso, farcito con carne di Fassona, cavolo viola e formaggio fuso. Ad arricchire l'offerta ci sarà una selezione pensata per accontentare ogni voglia: pinse in differenti varianti, arancini, sushi di carne sanfredese e raviole con ripieno di ris e coj.

Accanto ai grandi classici della tradizione— come il celebre Fritto Misto alla Piemontese (sabato 10 ottobre), la Cena a base di Pesce (giovedì 8 ottobre), l'originalissima Cena al Contrario (venerdì 2 ottobre) e la gustosa Polenta con Salsiccia (domenica 11 ottobre) — l'offerta gastronomica si arricchisce quest'anno di due novità, capaci di coniugare modernità e territorio. Domenica 4 ottobre si terrà la “Cena Poke del Roero”: un’originale contaminazione culinaria del famosissimo piatto di riso hawaiano con una reinterpretazione a "chilometro zero" con ingredienti ed eccellenze del territorio piemontese. Mercoledì 7 ottobre avrà invece luogo una cena organizzata in collaborazione con Slow Food, dedicata alla memoria e alla visione di Carlo Petrini. Una cena pensata per celebrare la filosofia del cibo "buono, pulito e giusto" e per rendere omaggio a una delle figure più influenti della cultura enogastronomica italiana.

Il riso va ben oltre la cucina: è un vero e proprio elisir di benessere e cura. Attorno a questa visione torna, domenica 11 ottobre, l’appuntamento con "Riso e Benessere", evento realizzato insieme a Opes Italia Comitato Regionale Piemonte. Tra stand tematici e segreti di cosmesi, i visitatori potranno assistere a dimostrazioni dal vivo ed esibizioni di discipline olistiche e sportive.

Nel pomeriggio, i riflettori si sposteranno sulla passerella per la 5ª edizione della Sanfrè Fashion Sunday con in palio, gli ambiti titoli di Miss e Mister Sagra del Riso 2026. A valutare l'eleganza, il portamento e la personalità dei concorrenti sarà una giuria, affiancata dagli opinionisti d'eccezione vincitori delle passate edizioni.

Oltre la cucina e la cultura, spazio al divertimento con un ricco programma di musica e DJ set che farà ballare il pubblico di ogni età. Tra i protagonisti: DJ Munch con Marcello Dolcevita (venerdì 2 ottobre), Tuttafuffa e Bruno Power (sabato 3 ottobre) e molto altro ancora. La sorpresa si terrà domenica 11 ottobre con il "Morning Club del Roero": una discoteca mattutina che stravolge le classiche abitudini della movida. L'appuntamento vedrà alla consolle DJ Lorenzo, che accompagnerà i partecipanti con un set d'eccezione mentre verrà servita un’autentica colazione contadina.

Si ringraziano gli sponsor della manifestazione: Allasia e Tavella | BV Color | Banca CRS | Olivero Carni | Riso di Sanfrè