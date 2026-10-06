Debutta al Don Bosco di Cuneo la "Collezione autunno-inverno": si parte con "La lettera maledetta"

Parte ufficialmente sabato 10 ottobre, alle 21, la "Collezione autunno-inverno 2026" del CineTeatro Don Bosco, il doppio appuntamento che da alcuni anni la sala cuneese dedica alle compagnie amatoriali del territorio, capaci di coniugare passione e buon livello artistico.

Il cartellone invernale propone sette appuntamenti pensati per rispondere a tutti i gusti del pubblico, spaziando dal teatro di prosa contemporaneo al teatro piemontese, fino alla musica e alla danza. Sul palco si alterneranno compagnie ormai abitue della sala e nuove entrate, realtà che costituiscono un patrimonio importante della cultura popolare del territorio.

Il primo spettacolo della stagione sarà "La lettera maledetta", portato in scena dagli "Amici del teatro": una commedia di equivoci che ha per protagonista Dante, uno scrittore in cerca di successo. Quando prenderà dalla cassaforte la lettera del nonno – appunto "la famosa lettera maledetta" – sperando che possa dare una svolta alla sua carriera, in casa si scateneranno grane e incomprensioni comiche che vedranno coinvolti la moglie, il figlio nullafacente, la figlia, l'amico innamorato, la colf, il lattaio, il dottore della mutua e l'editrice, quest'ultima destinata a svolgere un ruolo decisivo per il povero Dante.

Lo spettacolo è in programma sabato 10 ottobre alle 21 al CinemaTeatro "Don Bosco" di Cuneo. I biglietti costano 10 euro in platea e 8 euro in galleria e si possono acquistare in cassa il sabato dello spettacolo a partire dalle 20,15, oppure in prevendita online sul sito di Liveticket all'indirizzo www.liveticket.it/cineteatrodonboscocuneo. La cassa è inoltre aperta nei giorni in cui la sala ospita altri eventi in programma.

La "Collezione autunno-inverno" proseguirà poi per l'intera stagione fredda, affiancata in inverno-primavera dal secondo cartellone, per un'offerta complessiva che conferma la vocazione del Don Bosco come punto di riferimento per la cultura della città.