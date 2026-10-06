Al Garelli di Mondovì arriva l'indirizzo per le professioni della cura e del sociale

Dall'anno scolastico 2027/28 l'I.I.S. “Cigna-Baruffi-Garelli” amplia la propria offerta formativa con un percorso quinquennale dedicato alle professioni della cura e del sociale.

Si arricchisce l'offerta formativa dell'I.I.S. "Cigna-Baruffi-Garelli" di Mondovì: a partire dall'anno scolastico 2027/28, presso l'istituto professionale “Garelli” partirà il nuovo indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale (SSAS), un percorso di cinque anni che prepara a lavorare in un settore in continua crescita e sempre più essenziale per le nostre comunità.

Il nuovo corso nasce dall'ascolto del territorio. Invecchiamento della popolazione, bisogni di cura, servizi alla persona e inclusione sociale richiedono professionisti formati, competenti e capaci di relazione. Per le famiglie della Valle Monregalese, della Valle Pesio e della Valle Ellero, l'indirizzo offre una risposta di prossimità, evitando ai ragazzi trasferimenti verso altre sedi.

Il percorso unisce solide basi culturali e competenze tecnico-professionali: gli studenti impareranno a collaborare con strutture sanitarie, socio-assistenziali ed educative, a leggere i bisogni delle persone e a costruire interventi di supporto. Ampio spazio sarà dedicato alla Formazione Scuola-Lavoro, con esperienze sul campo in sinergia con enti e realtà del territorio, tra cui il mondo sanitario e dell'assistenza.

Il diploma consentirà di accedere direttamente al mondo del lavoro oppure di proseguire gli studi in ambito universitario e post-diploma. Per chi desidera intraprendere la strada dell'operatore socio-sanitario, il percorso potrà costituire una base utile al riconoscimento delle ore ai fini della qualifica, rilasciata dagli enti accreditati dalla Regione.

«Si tratta di un risultato importante per la nostra scuola e per tutto il territorio. Con l'indirizzo SSAS offriamo ai ragazzi una nuova opportunità, che unisce competenze professionali e valori di attenzione verso gli altri. Il nostro obiettivo è che ogni studente possa trovare, nell'istituto, il percorso più adatto alle proprie attitudini», commenta il dirigente scolastico, prof. Giuseppe Cappotto.

L'attivazione dell'indirizzo si inserisce in un'offerta formativa già ampia e articolata. Il “Cigna” propone i corsi tecnici di Chimica, Meccanica e Meccatronica ed Elettrotecnica ed Elettronica, oltre al Liceo delle Scienze Applicate. Il “Baruffi” offre gli indirizzi Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT), Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) e Sistemi Informativi Aziendali (SIA). Il “Garelli”, istituto professionale, propone Manutenzione e Assistenza Tecnica, con la scelta al terzo anno tra le qualifiche di meccanica dell'automobile ed elettrica per gli impianti civili, oltre al corso di Odontotecnico. Con il nuovo SSAS, il “Garelli” rafforza così, accanto alla vocazione tecnica, quella sanitaria e dei servizi alla persona.

Per conoscere da vicino tutti gli indirizzi dell'istituto, compreso il nuovo SSAS, l'appuntamento è al Salone dell'Orientamento, sabato 17 ottobre dalle 10 alle 17 alla Palestra della Polveriera di Piazza.

Le iscrizioni per l'anno scolastico 2027/28 si apriranno nei prossimi mesi.





