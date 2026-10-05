Valdieri, al volante dello scuolabus salgono due consiglieri comunali

A Valdieri, per garantire il trasporto scolastico, sono gli amministratori a mettersi al volante. Il Comune ha dovuto affrontare all'improvviso alcune difficoltà nella gestione del servizio ed è intervenuto subito, perché le corse per gli alunni del territorio non si interrompessero.

Il servizio è gestito direttamente dal Comune, con personale dipendente e un pulmino di proprietà. Il problema è nato quando uno dei due dipendenti incaricati della guida è partito per un corso di formazione fuori provincia, che durerà tre mesi. Un solo conducente non può coprire tutto il servizio, quindi l'ente ha cercato subito un'alternativa. Si era trovato un privato cittadino con i requisiti necessari, ma proprio il primo giorno di scuola ci ha ripensato.

Per coprire la mancanza di personale, in attesa di chiudere le trattative già avviate con alcune ditte private, il Comune ha preso misure straordinarie. Con un decreto il sindaco Guido Giordana ha autorizzato i consiglieri comunali Davide Tonello e Michele Panero a guidare lo scuolabus, insieme al dipendente rimasto in servizio. I due consiglieri svolgono l'incarico gratuitamente e sono coperti dall'assicurazione, anche contro gli infortuni, stipulata dal Comune.

"Il nostro obiettivo primario è garantire la serenità delle famiglie e assicurare che nessun bambino rimanga a terra – spiega il sindaco Giordana –. Trattandosi di una situazione emergenziale, abbiamo scelto di attivare una soluzione pragmatica e immediata, mettendo a disposizione le competenze dei nostri amministratori per superare questo momento di stretta organica e garantire la piena efficienza del servizio".

L'Amministrazione assicura che continuerà a seguire la situazione da vicino per trovare soluzioni stabili e durature. Ringrazia inoltre i cittadini per la collaborazione e la comprensione.