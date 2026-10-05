Bra, 330 alunni delle scuole primarie a lezione di sicurezza stradale con l’Aci alla guida di kart elettrici

Martedì 6 e mercoledì 7 ottobre dalle 8.30 alle 13, in piazza Giolitti a Bra, è in programma la manifestazione “Karting in Piazza”, il progetto educativo di Aci Sport dedicato alla sicurezza stradale e rivolto ai bambini delle scuole primarie di età compresa tra i 6 ed i 10 anni cui sarà insegnata l’educazione stradale in allegria con l’utilizzo di kart elettrici a bassa velocità. Hanno aderito all’iniziativa le scuole primarie di Bra “Edoardo Mosca” e “Rita Levi Montalcini”, per un totale di 330 alunni. La manifestazione è organizzata dall’Automobile Club Cuneo con il supporto di Aci Sport. “Karting in Piazza” è un format originale ideato da Aci Sport che si svolge con grande successo dal 2013 ed ha già raggiunto oltre 25mila bambini in circa 100 manifestazioni in tutta Italia.

“Siamo orgogliosi di poter annunciare che l’Automobile Club d’Italia ha assegnato all’Automobile Club Cuneo una tappa di ‘Karting in Piazza’ 2026 che ogni anno prevede solo nove tappe sul territorio nazionale – sottolineano i vertici dell’Automobile Club Cuneo -. La manifestazione non sarà solo un momento ludico e di divertimento, ma anche e soprattutto un’occasione per sensibilizzare i bambini sull’importanza dell’educazione stradale. Il messaggio che sarà trasmesso ai bambini può essere sintetizzato dal motto di molti piloti: ‘un secondo in meno in pista fa vincere una gara, un minuto in più in strada fa vincere la vita’. Al termine ogni bambino riceverà il diploma di Ambasciatore della Sicurezza Stradale”.

L’evento si svolgerà sotto la direzione di esperti tecnici Aci Sport e secondo uno sperimentato protocollo che prevede due fasi, una teorica ed una pratica, tenute da istruttori qualificati ed esperti. La parte teorica focalizzerà l’attenzione dei bambini sulle nozioni fondamentali del codice stradale, della sicurezza e del rispetto delle regole in generale e li coinvolgerà attivamente quali testimoni ed ambasciatori delle “10 Regole d’Oro della Sicurezza Stradale”. La parte pratica testerà immediatamente gli insegnamenti ricevuti: i bambini saranno invitati a districarsi su un percorso protetto, guidando un vero kart, modello omologato dalla Federazione per gli stages formativi della Scuola Federale ACI Sport e per l’attività preagonistica, in questo caso a trazione elettrica per enfatizzare l’attualissimo tema del rispetto dell’ambiente, ma opportunamente adattato e limitato per essere condotto in piena sicurezza anche alla loro età e senza esperienze specifiche con velocità di punta paragonabile a quella di una bici. I mezzi sono inoltre dotati di cinture di sicurezza e rollbar e ogni bambino sarà seguito da vicino da un istruttore che potrà facilmente fermare il kart in qualsiasi momento.

La manifestazione si pone nel solco della Campagna Internazionale per la sicurezza stradale denominata “FIA Action for Road Safety” indetta dalla Federazione Internazionale dell’Automobile e che ha avuto ed ha testimonials d’eccezione come i piloti della Formula Uno: “La finalità è quella di diffondere tra i giovanissimi la conoscenza e il rispetto delle regole e, soprattutto, di coinvolgerli quali veri e propri “’ambasciatori della sicurezza stradale’ – spiega Franco Revelli, presidente dell’Aci Cuneo -. Ma non solo: l’Aci con l’iniziativa si propone anche d’insegnare ai più giovani il rispetto dell’ambiente, le cui problematiche sono legate ad una mobilità sempre più adeguata alle esigenze di abbattere i livelli di inquinamento atmosferico sapendo che il target generazionale interessato da Karting in Piazza sarà quello che guiderà le vetture di prossima ed immediata generazione mosse da motori elettrici o ibridi”.