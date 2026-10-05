Saluzzo, al liceo "Soleri-Bertoni" la giornata dell'accoglienza

Mercoledì 30 settembre si è svolta la giornata dell’accoglienza dedicata alle 10 classi prime del liceo Soleri Bertoni di Saluzzo.

Gli studenti, accompagnati dai docenti, hanno partecipato alla camminata didattica da Saluzzo a Castellar.

L’iniziativa, ormai tradizione del liceo, ha l’obiettivo di favorire la socializzazione, il senso di appartenenza e la conoscenza del territorio saluzzese.

Il percorso attraverso strade e la pista ciclabile si è concluso a Castellar con attività sportive e una merenda condivisa, il modo migliore per conoscersi meglio e creare dei gruppi classe coesi e collaborativi.