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Scuole e corsi | 05 ottobre 2026, 10:03

Saluzzo, al liceo "Soleri-Bertoni" la giornata dell'accoglienza

Gli studenti, accompagnati dai docenti, hanno partecipato alla camminata didattica da Saluzzo a Castellar

Saluzzo, al liceo &quot;Soleri-Bertoni&quot; la giornata dell'accoglienza

Mercoledì 30 settembre si è svolta la giornata dell’accoglienza dedicata alle 10 classi prime del liceo Soleri Bertoni di Saluzzo.

Gli studenti, accompagnati dai docenti, hanno partecipato alla camminata didattica da Saluzzo a Castellar.

L’iniziativa, ormai tradizione del liceo, ha l’obiettivo di favorire la socializzazione, il senso di appartenenza e la conoscenza del territorio saluzzese. 

Il percorso attraverso strade e la pista ciclabile si è concluso a Castellar con attività sportive e una merenda condivisa, il modo migliore per conoscersi meglio e creare dei gruppi classe coesi e collaborativi.

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