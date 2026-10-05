Apro Formazione guida la sfida europea contro la violenza di genere: concluso il meeting internazionale del progetto "GBV Watch Salons"

Si è conclusa mercoledì 30 settembre la tre giorni di lavori del meeting transnazionale dedicato al progetto europeo GBV Watch Salons, promosso e cofinanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea. L'evento è stato ospitato e organizzato da Apro Formazione insieme a Confartigianato Cuneo e sotto il coordinamento generale dell'associazione europea EVBB (European Association of Institutes for Vocational Training).

L'iniziativa nasce da una premessa innovativa: i saloni di acconciatura ed estetica rappresentano luoghi di fiducia e relazione quotidiana, contesti informali ideali per intercettare precocemente segnali di disagio, violenza di genere o abusi domestici. Il progetto mira pertanto a fornire ai professionisti e ai formatori del settore Beauty & Wellness competenze mirate, strumenti metodologici e indicazioni operative per riconoscere i campanelli d'allarme e indirizzare in modo discreto e sicuro le potenziali vittime verso le reti di supporto e i servizi territoriali specializzati.

A partecipare attivamente al meeting, tutti i delegati del partenariato internazionale, composto da EVBB e BK Consult (Germania), AKMI, IME GSEVEE e SYMPLEXIS (Grecia), FORMATEMP, CCIT e ICCV (Romania), Dayana-X e NASMB (Bulgaria), BK Consult (Germania), insieme alle italiane Apro Formazione e Confartigianato Cuneo. I lavori si sono articolati su due tavoli paralleli e complementari: il 3° Transnational Partner Meeting e la Transnational Training Activity.

Il 3° Transnational Partner Meeting si è focalizzato sulla gestione strategica del progetto, facendo il punto sullo stato di avanzamento dei lavori.

Durante l'incontro sono stati presentati la nuova piattaforma digitale MOOC e il piano per le imminenti attività pilota guidate dal partner greco AKMI. I partner si sono inoltre confrontati sull'impostazione delle raccomandazioni politiche coordinate da IME GSEVEE, BK Consult ed EVBB, necessarie per integrare strutturalmente questi moduli nei programmi scolastici e formativi nazionali. Un focus specifico, curato da Apro Formazione, è stato dedicato all'organizzazione del prossimo Online Visionary Transnational Summit, in programma per il 25 novembre 2026. Parallelamente, EVBB ha presentato il sito web ufficiale e il kit per la campagna europea di sensibilizzazione e prevenzione della GBV, acronimo di Gender-Based Violence.

In contemporanea al meeting, Apro Formazione ha coordinato la Transnational Training Activity per Formatori del Settore Beauty, un'intensa attività formativa e laboratoriale rivolta a docenti ed educatori del settore estetico e dell'acconciatura.

Guidati da esperti in materia di violenza di genere, i partecipanti hanno sperimentato esercitazioni pratiche, simulazioni di casi di studio e metodologie didattiche volte all'insegnamento dei moduli formativi. Nella giornata conclusiva del 30 settembre, i formatori hanno lavorato alla co-progettazione del modulo dedicato alle risorse d'aiuto locali e ai servizi di supporto specifici di ogni Paese partner, definendo l'adattamento dei contenuti e misurando la prontezza operativa per il lancio del programma pilota nei rispettivi contesti nazionali.

"Il progetto GBV Watch Salons dimostra come la formazione professionale possa travalicare il solo insegnamento tecnico per assumere un valore sociale ed etico profondo", spiega Antonio Bosio, Direttore Generale di Apro Formazione. "I saloni di bellezza e benessere sono presidi di prossimità in cui la cura della persona si intreccia con l'ascolto. Siamo orgogliosi di mettere le competenze dell'istituto a servizio di una rete europea capace di trasformare i futuri professionisti in sentinelle di tutela e prevenzione contro la violenza sulle donne".

I prossimi passaggi del progetto vedranno il lancio ufficiale della fase pilota con il coinvolgimento diretto di studenti e lavoratrici del settore beauty, l'avvio della campagna di comunicazione digitale e la preparazione del summit istituzionale previsto il 25 novembre.