Arimondi-Eula, l'orientamento guarda anche oltre confine

Si avvicina il momento dell’orientamento e l’IIS Arimondi-Eula nelle sedi di Savigliano e di Racconigi apre le porte a studenti e famiglie chiamati a compiere una scelta importante per il proprio futuro. Accanto alla preparazione culturale e professionale offerta dai diversi indirizzi – Liceo, AFM, CAT e Perito Meccanico e dell’Automazione – l’Istituto propone numerose esperienze formative pensate per permettere ai ragazzi di crescere, mettersi alla prova e confrontarsi con realtà nuove.

Tra queste occupano un posto importante i viaggi e i percorsi di formazione all’estero, resi possibili anche grazie ai finanziamenti destinati all'ampliamento delle opportunità formative. Negli ultimi anni gli studenti hanno avuto la possibilità di vivere esperienze in diverse città europee, tra cui Dublino, Malta e Madrid.

Non si tratta semplicemente di visitare un Paese straniero. A Malta gli studenti hanno frequentato lezioni di inglese in un contesto internazionale e realizzato, al termine del percorso, una visita turistica dell’isola in lingua inglese, mettendo insieme studio, creatività e capacità di lavorare in gruppo. A Madrid, invece, gli studenti hanno seguito un corso intensivo di inglese e hanno vissuto per una settimana in una residenza universitaria, sperimentando una maggiore autonomia e scoprendo una delle grandi capitali europee, dai suoi quartieri ai musei del Prado e del Reina Sofía.

Sono esperienze nelle quali la lingua si impara nelle aule, ma anche durante una visita, mentre si chiede un'informazione o mentre si conosce una persona nuova o ancora quando ci si muove in una città sconosciuta. E insieme alla lingua si sviluppano autonomia, capacità relazionali, curiosità e apertura verso culture diverse.

È anche attraverso queste esperienze che l’Arimondi-Eula intende accompagnare i propri studenti nella crescita: una scuola che non si limita a preparare al futuro, ma offre ai ragazzi occasioni concrete per iniziare a viverlo, anche oltre i confini del proprio Paese.

I primi appuntamenti di porte aperte sono nella sede di Racconigi piazza Muzzone n. 6 sabato 10 ottobre p.v. con orario 9:30 -12:30 e nella sede di Savigliano sabato 24 ottobre p.v. con orario 14:30-18:00.