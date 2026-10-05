Gli studenti albesi al Cern di Ginevra [FOTO]

Gli studenti dei licei albesi Scientifico “L. Cocito” e Classico “G. Govone” alla scoperta dell'esperimento "Alice" uno dei più affascinanti progetti scientifici del mondo.

Grazie al contributo della Fondazione Crc nell'ambito del Bando Primavera 2026, l'iniziativa ha offerto a diversi giovani un'esperienza unica di orientamento tra scienza, tecnologia e futuro professionale.

Il 28 settembre 2026 l'Associazione “Amici di Davide” ha proposto ai giovani del territorio una visita guidata al Cern di Ginevra, il più grande laboratorio internazionale di fisica delle particelle, con accesso all'esperimento "Alice" (A Large Ion Collider Experiment), uno dei progetti scientifici più importanti e affascinanti della ricerca contemporanea.

L'attività nasce con l'obiettivo di offrire agli studenti un'occasione concreta per avvicinarsi al mondo della scienza, della tecnologia e della ricerca di frontiera, permettendo loro di incontrare da vicino ricercatori, infrastrutture e strumenti che contribuiscono ogni giorno ad ampliare la conoscenza dell'Universo.

L'iniziativa rappresenta anche un modo per ricordare Davide Giri, ingegnere e ricercatore albese che aveva fatto della curiosità, dello studio e della passione per la conoscenza alcuni dei pilastri della propria vita. Attraverso questa esperienza, l'associazione intende trasmettere alle nuove generazioni il valore dell'educazione, del diritto allo studio e della scelta consapevole del proprio percorso formativo e professionale.

Alla scoperta di "Alice" e dei primi istanti dell'Universo

Nel corso della visita gli studenti hanno avuto l'opportunità di conoscere da vicino "Alice", un gigantesco rivelatore lungo 26 metri, alto 16 metri e dal peso di oltre 10.000 tonnellate, progettato per studiare il cosiddetto Quark-Gluon Plasma, uno stato della materia simile a quello presente nei primissimi istanti successivi al Big Bang.

L'esperimento è installato all'interno del Large Hadron Collider (LHC), il celebre anello sotterraneo lungo 27 chilometri nel quale fasci di particelle vengono accelerati a velocità prossime a quella della luce e fatti collidere tra loro. Questi scontri producono condizioni estreme che consentono agli scienziati di ricreare in laboratorio dei veri e propri "Little Bang", permettendo di comprendere meglio l'evoluzione dell'Universo primordiale.

Ma il valore della visita non si è limitato agli aspetti strettamente scientifici. L'attività è stata infatti accompagnata da momenti di orientamento e approfondimento dedicati alle competenze richieste nel mondo della ricerca e dell'innovazione: programmazione, intelligenza artificiale, elettronica, analisi dei dati, problem solving e lavoro di squadra. Competenze che oggi trovano applicazione in numerosi settori professionali e che rappresentano un patrimonio sempre più prezioso per i giovani. Un'opportunità per gli studenti del territorio

L'iniziativa ha coinvolto complessivamente 41 studenti partecipanti, selezionati in collaborazione con i licei Scientifico, dove Davide Giri ha studiato, e Classico, dove il padre Renato ha insegnato matematica e fisica, sulla base del merito, della motivazione e dell'interesse dimostrato verso le discipline scientifiche e tecnologiche.

Particolare attenzione è stata dedicata alla preparazione dei partecipanti attraverso attività introduttive finalizzate a comprendere il funzionamento dell'esperimento ALICE e le possibili applicazioni delle competenze sviluppate nel contesto della ricerca scientifica.

L'Associazione “Amici di Davide”

L'associazione "Amici di Davide" nasce nel 2024 per ricordare Davide Giri, scomparso improvvisamente il 3 dicembre 2021 all'età di 30 anni a New York, dove stava per concludere il PhD come ricercatore nel campo dei microchip alla Columbia University.

L'associazione promuove momenti di festa e convivialità, incontri a tema scientifico e raccolte fondi destinate a progetti per la non violenza e il diritto all'istruzione, portando avanti i valori che hanno caratterizzato la vita di Davide.

Davide era curioso del mondo e delle persone e non rinunciava mai a vivere momenti di gioia e condivisione.

Con questa visita al Cern gli studenti avranno l'opportunità di seguire idealmente le tracce di chi ha fatto della ricerca e dello studio uno strumento per comprendere e migliorare il mondo.