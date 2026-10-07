Beguda di Borgo San Dalmazzo, intitolata la nuova via a Marianna Lucia Cucchietti

Sabato 3 ottobre la comunità di frazione Beguda a Borgo San Dalmazzo si è riunita per la cerimonia di intitolazione della strada dedicata alla maestra Marianna Lucia Cucchietti, figura educativa e civile che ha segnato profondamente la storia della frazione. L’evento si è svolto nell’area retrostante la chiesa parrocchiale.



Nel suo intervento, la sindaca Roberta Robbione ha ricordato il valore della maestra Cucchietti, sottolineando come «oggi restituiamo un nome a un luogo» e come «la memoria che entra nel quotidiano non muore», richiamando il legame profondo tra l’insegnante e le famiglie di Beguda.



«La maestra Cucchietti a Beguda si è fermata – ha spiegato la sindaca –, ha deciso di aiutare le famiglie, quaderno dopo quaderno, insegnamento dopo insegnamento, anche quando non faceva più scuola e apriva la sua casa per ospitare le piccole e i piccoli della frazione per permettere ai genitori di andare a lavorare in serenità. Ogni posto ha bisogno di persone così, che non usano i luoghi, ma che li abitano, vivono e custodiscono».

La cerimonia ha visto gli interventi della frazionista Maria Giraudo, del prof. Walter Cesana e di ex alunne ed alunni della maestra, che hanno portato testimonianze vive del suo impegno educativo e umano.

Era presente il vescovo Piero Delbosco, accompagnato da don Mariano, che ha impartito la benedizione alla nuova via. Hanno partecipato anche gli assessori Michela Galvagno e Armando Boaglio, insieme a numerosi cittadini della frazione.

Al termine della cerimonia, un rinfresco aperto alla comunità ha concluso il momento di memoria e riconoscenza dedicato a una donna che, con dedizione quotidiana, ha contribuito a far crescere Beguda e a custodirne i valori più profondi.