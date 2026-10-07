Dalla Germania in visita ai castagneti di Perlo

Una piacevole visita ha animato il pomeriggio di sabato 4 ottobre a Perlo, dove un pullman proveniente da Monaco di Baviera ha portato una sessantina di turisti tedeschi alla scoperta del Piemonte.

Tra i tanti suggestivi paesaggi, il gruppo ha scelto di conoscere da vicino uno dei patrimoni naturali più caratteristici del territorio: un castagneto da frutto. E quale borgo migliore di Perlo per immergersi nella natura, tra alberi secolari, foglie variopinte, ricci e castagne mature appena cadute a terra?

A fare da guida è stato il sindaco Lorenzo Benzo, accompagnando i visitatori proprio sul terreno che, concesso in comodato all'Amministrazione comunale, ospita non solo il castagneto, ma anche i resti delle torri e delle mura di quello che fu l'antico castello medievale.

"È una grandissima soddisfazione personale e di tutti i Perlesi aver “allargato” i confini del nostro piccolo paese, ospitando nei nostri storici castagneti cittadini provenienti da lontano, venuti ad ammirare quello che noi consideriamo il nostro patrimonio naturale", commenta il sindaco.

Il castagneto è stato inoltre protagonista, lo scorso autunno, di un importante progetto didattico che ha coinvolto centinaia di bambini. Un'esperienza che si rinnoverà tra pochi giorni, quando per il secondo anno consecutivo arriveranno altre scolaresche.

"Ringrazio tutti coloro che contribuiscono alla pulizia e alla manutenzione dell'area e del sottobosco – ha aggiunto Benzo – e in particolare gli operai forestali della Regione Piemonte, il cui lavoro è indispensabile per la manutenzione e la cura del territorio".

Terminata la visita, i turisti hanno potuto concludere il pomeriggio con un momento dedicato ai sapori della tradizione. Nell'area attrezzata, infatti, si sono fermati a gustare le prelibate caldarroste, preparate in occasione della riuscitissima castagnata organizzata dalla Pro Loco.