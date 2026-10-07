Fondazione Bottari Lattes, Elena Bottari è la nuova presidente

Si è tenuta a Monforte d'Alba, presso la sede della Fondazione Bottari Lattes, la riunione del Consiglio di Amministrazione che ha decretato la nomina di Elena Bottari come nuova presidente. Il cda è composto da Mariarosa Masoero, Vittorio Artom Celli, Sergio Artico, Ada Malan.

Socia e consigliera d'amministrazione della Fondazione Bottari Lattes, Elena Bottari proseguirà la decennale attività di promozione delle arti e della lettura, lungo la traccia di curiosità e di entusiasmo che la fondatrice, Caterina Bottari Lattes, ha indicato e mantenuto con il suo infallibile orientamento, con uno sguardo ampio, ben consapevole del passato e con il cuore nel presente. In questo nuovo capitolo rimane centrale il dialogo costante con gli organi dell'ente e la sinergia con le realtà pubbliche e private che accompagnano il cammino della Fondazione fin dal 2009.

"L'opera di Mario Lattes, lettore attento, storico, sperimentatore, pittore ed editore, bussola della Fondazione, commenta così la sua nomina Elena Bottari, continua tutt'oggi a segnare la via della curiosità e dell'esattezza rispetto al vero storico, filosofico ed interiore, modello di rigore e di spirito pionieristico. La proposta culturale della Fondazione Bottari Lattes continuerà a trovare ispirazione in questo, prefiggendosi di essere significativa come lo è stata finora, con una sensibilità al gioco e allo stupore".

Elena Bottari è nata il 31 luglio del 1976 a Pinerolo. Ha trascorso infanzia ed adolescenza in giro per l'Italia con la sua famiglia fino al 1995, quando è tornata a Torino, dove ha frequentato l'Università, laureandosi al corso di lingue della facoltà di Lettere e filosofia. Dopo un master in tecnologia multimediale, ha lavorato nella comunicazione. Appassionata di canoa e di botanica, realizza ritratti con la china.