Partito da Cuneo il viaggio di resilienza di sei portatori di stomìa che raggiungeranno il Santuario d'Oropa [FOTO]

Ha preso il via ieri, martedì 6 ottobre, da Cuneo il “Cammino d’Oropa” il viaggio dell' A.P.I.Stom La Granda per diffondere il messaggio che "dopo la malattia si può tornare alla vita e ad affrontare nuove sfide".

Di fronte al municipio, alla presenza delle istitutzioni, con la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero e il Vescovo della diocesi di Cuneo e Fossano, Mons. Piero Delbosco, rappresentanti dell'Aslcn1, sostenitori del progetto, i volontari AIB e tantissimi volontari, sei portatori di stomia, di età compresa tra i 23 e i 65 anni, provenienti da diversi punti di tutta la provincia di Cuneo hanno iniziato il percorso di 64km che li porterà fino al Santuario d'Oropa per trasmettere un messaggio di resiloienza e condivisione.

Insieme a loro lungo il percorso di circa 64 chilometri, che si concluderà l'11 ottobre, ci saranno una stometerapista, Beatrice Allasia, pronta a donare supporto e sicurezza, e i registi e fotografi Teresio e Giovanni Panzera, che racconteranno volti, passi ed emozioni in un docufilm e in un reportage fotografico dedicati.

"Quando mi hanno detto che avrei avuto una stomia permanente mi è caduto il mondo addosso. Poi però mi sono rialzato, ho cercato persone che avessero vissuto la mia stessa esperienza e la situazione è cambiata" - spiega Mauro Stellino che, da presidente dell’associazione A.P.I.STOM. “La Granda”, ha organizzato il “Cammino di Oropa”, coinvolgendo tanti portatori di stomia come lui per dimostrare che una vita normale è possibile.

Cuneese, persona dinamica e sportiva che non ha lasciato le sue passioni dopo l’intervento e la “nuova vita”, ha percorso, seguendo itinerari differenti, tre volte il cammino di Santiago di Compostela e ora ha deciso di lanciarsi in questa nuova sfida.

Al suo fianco c’è un gruppo di volontari affiatati, che hanno appena seguito un corso di formazione condotto dalle stomaterapiste dell’Asl CN1, e ora si apprestano a dar vita, in via sperimentale, a un primo Centro di ascolto tra pari nella Casa della Comunità di Savigliano.

A fianco di Stellino c’è poi Franca Alladio, ex stomaterapista dell’Asl CN1, oggi in pensione e figura centrale all’interno dell’associazione: "Ho lavorato in Chirurgia per 40 anni e nel 2009 l’Asl mi ha offerto la possibilità di specializzarmi. Si è evoluta la chirurgia, è stato messo a punto un percorso ben strutturato per gli stomizzati, ma nella mia esperienza ho notato che mancava il confronto con una persona che avesse già vissuto questa esperienza".

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Il progetto è realizzato con la collaborazione sanitaria e tecnica dell’Asl 1 Cn1 e di Panzera World Experience, e gode del patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, della Provincia di Cuneo e delle amministrazioni comunali della città di Cuneo, città di Bra, Città di Savigliano, Comune di Cavallermaggiore, città di Biella, comune di Santhià, comune di Roppolo, comune di Zimone, Comune di Magnano, Comune di Graglia, comune di Sala Biellese e comune di Donato. A sostenere concretamente la realizzazione dell'evento è il contributo fondamentale della Fondazione Ospedale Cuneo Arno, della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, della Cassa di Risparmio di Fossano Spa., della Banca di Boves, della Banca di Cherasco e di Bene Banca, unitamente al prezioso supporto della Fais (Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati) e della Federazione APIStom.