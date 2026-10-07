Disturbi del Comportamento Alimentare: l'Associazione A-fidati ODV di Cuneo promuove il nuovo Gruppo di Sostegno 2026/2027 per i familiari

Incontrare persone che stanno vivendo una situazione simile, condividere esperienze, scambiare informazioni e suggerimenti utili per affrontare insieme le sfide quotidiane. Con questi obiettivi l'associazione A-fidati ODV – realtà di riferimento nel territorio di Cuneo per il supporto ai familiari di persone affette da Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione– ha organizzato un gruppo di Sostegno che sarà attivo per la stagione 2026/2027.

Uno degli scopi principali dell'associazione A-fidati è proprio quello di creare occasioni d'incontro, confronto e aiuto concreto per le famiglie che si trovano a dover affrontare la complessità dei Disturbi del Comportamento Alimentare all'interno del nucleo familiare. Il percorso si propone come uno spazio sicuro e protetto per superare il senso di solitudine e isolamento che spesso accompagna queste patologie.

I gruppi di sostegno saranno guidati e coordinati da una psicoterapeuta esperta e si terranno in presenza a Cuneo. Gli incontri saranno anche l'occasione per conoscere famiglie che hanno affrontato la stessa situazione, alcune di queste hanno superato il momento di difficoltà ma continuano a partecipare per portare un messaggio di speranza e dare un aiuto concreto ai partecipanti.

Per consentire un'adeguata organizzazione degli incontri e valutare il numero dei partecipanti, l'associazione invita tutti coloro che sono interessati a manifestare la propria adesione entro domenica 8 novembre.

Per iscriversi o chiedere informazioni contattare l'associazione: E-mail: a-fidati@libero.it Telefono / WhatsApp: Lidia: 345/9818786 Esterina: 349/7173914