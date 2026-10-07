Gita alla Sacra di San Michele con l'associazione Monserrato

Sono state settanta le persone che hanno accolto l'invito dell'Associazione Monserrato a partecipare alla gita alla Sacra di San Michele, un appuntamento pensato per coniugare cultura, storia, natura e convivialità.

Visto il numero dei partecipanti, l'iniziativa è stata organizzata in due giornate, 19 e 22 settembre, permettendo così a tutti di vivere con tranquillità un'escursione alla scoperta di uno dei monumenti simbolo del Piemonte.

La meta è stata la maestosa Sacra di San Michele, complesso medievale arroccato sul Monte Pirchiriano. I partecipanti hanno potuto visitare l'antica abbazia accompagnati da una guida, che ha illustrato le vicende storiche del complesso, raccontando anche curiosità e particolari che hanno reso ancora più interessante la visita.

Il gruppo ha poi raggiunto il Lago di Avigliana, dove i partecipanti hanno pranzato in un ristorante affacciato sulle sue rive.

La giornata si è conclusa nel pomeriggio con una passeggiata libera lungo le rive del lago.

"Come Associazione - dicono gli organizzatori - anche questa volta siamo stati capaci di mettere insieme storia, cultura, natura e socialità, offrendo ai partecipanti una giornata piacevole e ricca di suggestioni. Un'iniziativa che conferma il valore di queste occasioni di incontro e di scoperta del territorio, vissute insieme in un clima di amicizia e convivialità".