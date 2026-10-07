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Cronaca | 07 ottobre 2026, 15:14

Auto esce di strada sull'A6 tra Marene e Carmagnola: un ferito portato in ospedale con l'elisoccorso

Incidente autonomo lungo la carreggiata nord dell'autostrada Torino-Savona. Rallentamenti nel traffico verso il capoluogo piemontese

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 ottobre, lungo l'autostrada A6 Torino-Savona.

Intorno alle ore 13.30 un'automobile in transito sulla carreggiata nord, in direzione Torino, è uscita di strada in autonomia all'altezza del chilometro 21+800, nel tratto compreso tra i caselli di Marene e Carmagnola.

A seguito dell'impatto si registra una persona ferita, soccorsa dal personale sanitario intervenuto sul posto e trasportata in ospedale a bordo dell'elisoccorso.

La macchina dei soccorsi è rimasta a lungo operativa nel tratto interessato per prestare la prima assistenza e per il recupero del mezzo incidentato.

Lungo l'arteria autostradale si segnalano rallentamenti e code in prossimità del chilometro 22 prima di Carmagnola.

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