Auto esce di strada sull'A6 tra Marene e Carmagnola: un ferito portato in ospedale con l'elisoccorso

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 ottobre, lungo l'autostrada A6 Torino-Savona.
Intorno alle ore 13.30 un'automobile in transito sulla carreggiata nord, in direzione Torino, è uscita di strada in autonomia all'altezza del chilometro 21+800, nel tratto compreso tra i caselli di Marene e Carmagnola.
A seguito dell'impatto si registra una persona ferita, soccorsa dal personale sanitario intervenuto sul posto e trasportata in ospedale a bordo dell'elisoccorso.
La macchina dei soccorsi è rimasta a lungo operativa nel tratto interessato per prestare la prima assistenza e per il recupero del mezzo incidentato.
Lungo l'arteria autostradale si segnalano rallentamenti e code in prossimità del chilometro 22 prima di Carmagnola.