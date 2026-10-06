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Cronaca | 06 ottobre 2026, 13:45

Incendio di sterpaglie minaccia un bosco e abitazioni a Niella Belbo: si valuta l’invio di un mezzo aereo

L'emergenza è scattata intorno alle 12 in località Giani. Intervengono i Vigili del Fuoco di Alba e i volontari Aib. In corso le valutazioni per il supporto di un elicottero da Torino

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

Un incendio di sterpaglie e vegetazione sta interessando un’area prossima a un bosco in località Giani di Niella Belbo.

L'allarme è scattato intorno alle ore 12 di oggi, martedì 6 ottobre, mobilitando la macchina dei soccorsi per contenere il propagarsi del rogo.

Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco fatte partire dal Distaccamento di Alba, alle quali si stanno ora affiancando volontari dell’Antincendi Boschivi (Aib). Le operazioni di spegnimento risultano complesse a causa della conformazione impervia della zona interessata, mentre a rendere delicato l'intervento è anche la presenza di alcune abitazioni poco distanti. Circostanze, queste, per le quali si stanno valutando l'invio sul posto di un elicottero dei Vigili del Fuoco in arrivo da Torino.

E. M.

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