mercoledì 07 ottobre
Tentato furto al bancomat di Salmour, il presidente CRF Mondino: &quot;Sistemi di sicurezza efficaci, la filiale è già operativa&quot;
Tentato furto al bancomat di Salmour, il presidente CRF Mondino: "Sistemi di sicurezza efficaci, la filiale è già operativa"
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Cronaca | 07 ottobre 2026, 10:17

Tentato furto al bancomat di Salmour, il presidente CRF Mondino: "Sistemi di sicurezza efficaci, la filiale è già operativa"

Nessun prelievo di contanti nell'esplosione notturna. Il vertice della Cassa di Risparmio di Fossano rassicura i clienti: danneggiata solo la struttura muraria

Tentato furto al bancomat di Salmour, il presidente CRF Mondino: &quot;Sistemi di sicurezza efficaci, la filiale è già operativa&quot;

Dopo il boato che nella notte ha svegliato il centro di Salmour (LEGGI QUI), arriva la nota ufficiale della Cassa di Risparmio di Fossano (CRF) a fare il punto sulle conseguenze dell'assalto allo sportello bancomat di via Montebianco. Il Presidente dell'istituto di credito, Gianfranco Mondino, conferma che l'attacco dei malviventi si è risolto in un nulla di fatto sul fronte del bottino.

"Purtroppo nella notte l’apparecchiatura Bancomat presso la nostra filiale di Salmour ha subito un tentativo di furto, ma i presidi di sicurezza hanno evitato l’asportazione di denaro, come peraltro già era avvenuto in passato presso la filiale di Cervere", spiega in una nota il Presidente Mondino.

I sistemi di protezione installati dalla banca hanno dunque tenuto, vanificando la deflagrazione provocata dalla banda: "Sono stati riscontrati esclusivamente danni alla struttura muraria di sostegno, ma la filiale risulta pienamente operativa già da questa mattina", sottolinea la presidenza della CRF, rassicurando così la clientela del paese sui servizi della sede.

Nel frattempo proseguono gli accertamenti per risalire agli autori del gesto: «Le forze dell’ordine, prontamente intervenute, stanno effettuando le indagini», conclude il vertice della banca.

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