Scomparsi nel Cuneese: ritrovato il 43enne di Frassino, ore d'ansia per il 63enne nei boschi di Battifollo

Ritrovato il 43enne di Frassino, scomparso nella mattinata di ieri.

L'uomo, che versava in stato confusionale, è stato localizzato dai vigili del fuoco giunti da Cuneo e da Venasca, lungo una stradina di campagna in borgata Valle Viottolo, frazione di Frassino in valle Varaita. Di lui si erano perse le tracce nella mattinata di ieri. Il 43enne era infatti uscito dall'abitazione senza telefono cellulare e senza documenti nella mattinata di ieri.

Adesso è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 per gli accertamenti sul suo stato di salute.

Rimangono invece, attive le ricerche per il 63enne disperso a Battifollo, nel Monregalese. Da quanto si apprende l'uomo si era recato nei boschi per raccogliere castagne senza, però fare rientro a casa.

Per le ricerche nell'area del Monregalese sono mobilitate le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Mondovì e Ceva.

Le squadre di soccorso continuano a setacciare i due perimetri montani e collinari interessati.