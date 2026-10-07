Niella Tanaro: incendio di una catasta di legna vicino a un traliccio dell'alta tensione, mobilitati i soccorsi

Intervento dei vigili del fuoco a Niella Tanaro per l'incendio di una catasta di legna. La presenza di un traliccio della linea elettrica ad alta tensione nelle immediate vicinanze del rogo ha richiesto un'azione coordinata per consentire lo spegnimento in totale sicurezza.

Sul posto stanno operando la squadra dei Vigili del Fuoco di Mondovì e i volontari di Garessio per il contenimento e lo spegnimento delle fiamme.

A supporto delle operazioni sono giunti anche i Carabinieri Forestali e i tecnici dell'Enel, intervenuti per effettuare le verifiche del caso e gestire la messa in sicurezza della linea elettrica.

La situazione al momento è sotto il controllo dei tecnici e dei soccorritori impegnati nello spegnimento e poi nella successiva bonifica dell'area.