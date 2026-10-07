Esplosione nella notte a Salmour: fallito l'attacco allo sportello bancomat della Cassa di Risparmio

Un boato è stato avvertito questa notte (mercoledì 7 ottobre), intorno alle 3, nel centro di Salmour. Si è trattato di un’esplosione ai danni dello sportello bancomat della Cassa di Risparmio di Fossano (CRF) in via Montebianco, provocata da alcuni malviventi. I malfattori, tuttavia, non sarebbero riusciti a completare l'effrazione e si sono dati rapidamente alla fuga senza asportare alcun bottino.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri di Fossano, gli addetti alla sicurezza, un metronotte, il sindaco del paese Roberto Salvatore e due dipendenti della filiale per verificare la gravità dei visibili danni materiali.

A differenza di quanto potesse far pensare una prima immagine circolata nell'immediato, che suggeriva un'irruzione all'interno della sede della banca, l’azione si è fortunatamente svolta soltanto all’esterno dell'edificio. Sono ora in corso le indagini da parte delle Forze dell’Ordine, che stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per identificare i responsabili.

"Ho provato un grande spavento per il boato improvviso nella notte, un’esplosione tremenda — ha dichiarato il primo cittadino Roberto Salvatore —. Abitando nei pressi della banca, mi sono svegliato subito e in dieci minuti ero sul posto per constatare l'accaduto. La comunità di Salmour non è abituata a eventi di questo tipo e vive una quotidianità tranquilla. Ora, inevitabilmente, occorrerà tenere alta la guardia".