Scontro frontale a Bastia Mondovì: chiusa la Fondovalle Tanaro

Un brutto incidente stradale si è verificato intorno alle ore 12.30 di oggi, mercoledì 7 ottobre, a Bastia Mondovì.

Due autovetture che procedevano in direzioni opposte si sono scontrate frontalmente lungo la Strada Provinciale 12, nel tratto della Fondovalle Tanaro all’altezza della zona artigianale del paese.

Sul luogo dello scontro sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure agli occupanti dei due veicoli coinvolti – risulta un ferito portato in ospedale con un codice di gravità giallo – e i vigili del fuoco, giunti con i permanenti di Mondovì e i volontari del Distaccamento di Dogliani, impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi e della zona interessata. Accorsi anche i Carabinieri, chiamati all'esecuzione dei rilievi volti a ricostruire la dinamica dell'accaduto.

A causa dei detriti e dell'olio dispersi sulla carreggiata, la circolazione è stata temporaneamente bloccata in entrambe le direzioni. Gli operai della Provincia di Cuneo sono al lavoro per ripulire l'asfalto e ripristinare le condizioni di percorribilità dell'arteria in piena sicurezza.

