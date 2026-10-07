Due dispersi nei boschi della Granda: mobilitati i soccorsi a Frassino e Battifollo

Operazioni di ricerca in corso in provincia di Cuneo per due uomini di cui si sono perse le tracce a poche ore di distanza l'uno dall'altro.

Le segnalazioni arrivano da due diverse zone della Granda: la prima da Frassino, in media Valle Varaita, la seconda da Battifollo, nel Monregalese. Una modalità analoga caratterizza entrambi gli episodi: l'allontanamento a piedi per un'escursione nei boschi senza portare al seguito il telefono cellulare né i documenti di identità.

La prima chiamata ai soccorsi è arrivata nel pomeriggio di ieri, martedì 6 ottobre, da Frassino per un uomo di 40 anni, uscito di casa nel corso della mattinata per una passeggiata. Constatato il mancato rientro, i familiari hanno segnalato la scomparsa.

Sul posto si sono attivati i Vigili del Fuoco con le squadre del comandi provinciali, il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e l'UCL (Unità di Comando Locale) per il coordinamento delle operazioni a terra. Dopo una prima fase di perlustrazione proseguita fino a tarda sera, le ricerche sono riprese alle prime luci dell'alba di questa mattina.

Il secondo allarme è scattato nella serata di ieri da Battifollo. La dinamica ricalca quanto accaduto in Valle Varaita: un uomo, classe 1963, si è incamminato nei boschi della zona senza far rientro alla propria abitazione. Per le ricerche nell'area del Monregalese sono mobilitate le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Mondovì e Ceva.

Le squadre di soccorso continuano a setacciare i due perimetri montani e collinari interessati.