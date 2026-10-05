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Cronaca | 05 ottobre 2026, 13:37

Dramma a Mondovì: donna di 65 anni investita da un pulmino in via Torino, morta in ospedale

L'incidente nei pressi della sede Aci. Inutili i soccorsi del 118 e il trasporto al "Regina Montis Regalis". È la seconda tragedia della strada nel Monregalese nel giro di poche ore

Immagine d'archivio

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Nuova tragedia della strada nella mattinata di oggi, lunedì 5 ottobre, a Mondovì.

Una donna classe 1961, Milva Gasco, pensionata residente in frazione Breolungi, è deceduta all'ospedale "Regina Montis Regalis" in seguito alle ferite riportate dopo essere stata investita da un pulmino mentre attraversava la strada in via Torino, nei pressi delle strisce pedonali presenti all’altezza della sede Aci.

Immediati l’allarme e i soccorsi. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del servizio di emergenza di Azienda Zero che, dopo aver stabilizzato la donna, l'hanno trasportata d'urgenza presso il nosocomio monregalese, con un codice di gravità rosso.

Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, la sessantacinquenne è deceduta poco dopo il ricovero.

Per eseguire i rilievi di rito e ricostruire con esattezza la dinamica dell'investimento sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia cittadina e gli agenti della Polizia locale.

Durante le operazioni di soccorso e i successivi accertamenti, il traffico lungo via Torino ha subito forti rallentamenti ed è stato temporaneamente regolato a senso unico alternato.

La tragica notizia giunge a poche ore di distanza da un altro grave incidente avvenuto nel territorio monregalese a Villanova Mondovì: nella notte si è spento in ospedale un motociclista di 59 anni, rimasto coinvolto in uno scontro nella giornata di domenica 4 ottobre.

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