Cuneo, a Cerialdo appuntamento con "Straordinarie e Inascoltate"

L'astronoma e astrofisica Margherita Hack a cui sono intitolati i giardini di Cerialdo

Sabato 10 ottobre a partire dalle ore 14,30 appuntamento alla sala del Quartiere Cerialdo di via S.Pio X n.18 per "Radici per il futuro", un pomeriggio dedicato alle intitolazioni di vie e spazi del quartiere a figure di donne testimoni di valori ed esempio per le nostre comunità. La giornata prende avvio dalla decisione del Comune di Cuneo di intitolare con una nuova toponomastica rosa al femminile alcune vie, piazze, giardini della città e del concentrico e, in ragione di questa significativa scelta istituzionale, alcune associazioni hanno ritenuto di dare il loro apporto attraverso un progetto di sensibilizzazione sul tema che avvicini la cittadinanza alla conoscenza e fruizione di questi luoghi. Con questa iniziativa cerchiamo di ridare piena voce a queste rappresentanti del mondo femminile che hanno difeso e sostenuto, senza se e senza ma, i valori universali dell’umanità. Quel determinante contributo delle donne all’evoluzione dell’intera società che continua a essere messo in discussione da un mondo improntato a modelli gerarchici e di potere. L’attualità di queste figure è urgente e viva più che mai e ci richiama al nostro senso di responsabilità collettivo.

Il pomeriggio aperto a tutti, dopo i saluti delle autorità presenti, prevede una passeggiata nel circondario con brevi momenti dedicati alle singole figure durante il giro di intitolazione attraverso il Quartiere Cerialdo che ha visto anche alcuni recenti interventi di riqualificazione del verde a cura di Legambiente Cuneo legati al progetto. Al rientro presso la Sala Polivalente, dopo la presentazione del Cartellone simbolo dell’Evento preparato con la collaborazione dei bambini della scuola dell’infanzia e del doposcuola Momo, si potrà assistere allo spettacolo “Ipazia e le altre streghe” a cura del gruppo di teatro sociale "Intronauti". La giornata si concluderà con un momento conviviale di merenda presso i locali del Centro d’Incontro.

Il progetto che vede la collaborazione della Città di Cuneo e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo è realizzato con Associazione Culturale Ipazia, Centro Incontri e Comitato di Quartiere Cerialdo, Cooperativa Sociale Momo, Legambiente Cuneo, Aspro Miele, Un ponte tra le Generazioni.