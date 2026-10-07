Lilt Cuneo cerca volontari per l'educazione nelle scuole, anche a Bra, Alba e Saluzzo

La LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione Provinciale di Cuneo ODV, cerca nuovi volontari disponibili a partecipare alle attività di educazione alla salute e alla prevenzione rivolte agli studenti delle scuole del territorio.

L’iniziativa interessa le sedi di Cuneo, Alba, Bra e Saluzzo e prevede incontri nelle scuole, dall'infanzia alle primarie alle secondarie di secondo grado, con l’obiettivo di promuovere fin dall’età più giovane la conoscenza dei corretti stili di vita e il valore della prevenzione.

LILT cerca in particolare persone in pensione che desiderino mettere a disposizione tempo, esperienza e capacità relazionali. Una precedente esperienza nel mondo della scuola rappresenta un elemento particolarmente utile, ma non indispensabile: sono soprattutto importanti la predisposizione al dialogo con bambini e adolescenti, la capacità di comunicare in modo semplice ed efficace e la disponibilità a lavorare insieme agli altri volontari dell’associazione.

Gli interventi vengono svolti prevalentemente al mattino, durante il periodo scolastico, indicativamente da ottobre a maggio.

«Educare alla prevenzione significa intervenire prima che si manifesti la malattia, aiutando i giovani a comprendere che molte scelte quotidiane possono avere conseguenze importanti sulla salute futura. Per questo la presenza di adulti capaci di dialogare con loro, trasmettendo conoscenze ma anche esperienza, rappresenta per LILT una risorsa preziosa».

L’invito è quindi rivolto a chi, conclusa la propria attività lavorativa, desideri continuare a sentirsi parte attiva della comunità e mettere una parte del proprio tempo al servizio delle nuove generazioni.