"Scatolata del Cuore" a Santa Vittoria d'Alba: 870 euro raccolti per l'associazione Ama.le

Il 26 settembre, presso il Circolo Zia Gabri di Cinzano a Santa Vittoria d'Alba, si è svolta la "Scatolata del Cuore", una straordinaria iniziativa di beneficenza finalizzata alla raccolta fondi a favore dell'associazione Ama.le.

Per l'occasione si sono mobilitate tantissime signore e socie del circolo che, con immenso entusiasmo, hanno preparato moltissime scatole contenenti bellissime sorprese. La serata, organizzata nei minimi dettagli dal circolo, è stata animata dalle note della musica dal vivo de I Giostrai, che hanno saputo coinvolgere e far divertire il numeroso pubblico presente.

Grazie alla grande partecipazione e alla generosità di tutti, al termine dell'evento sono stati raccolti e donati ben 870 € all'associazione Ama.le.