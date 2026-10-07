Statale 28, cinque notti di chiusure nel tratto ligure: ecco quando e come cambierà la viabilità

Cinque notti di chiusura sulla strada statale 28 “del Colle di Nava” per consentire ad Anas di effettuare approfondite attività di ispezione nelle gallerie Cesio, Zerbino e San Bartolomeo.

Il provvedimento interesserà il tratto compreso tra il km 112,575 e il km 117,800, in entrambe le direzioni di marcia. Le attività saranno svolte esclusivamente durante le ore notturne, così da limitare per quanto possibile i disagi alla circolazione. Le chiusure scatteranno dalle ore 21 alle ore 5 del mattino successivo nelle notti del 12, 13 e 14 ottobre e successivamente del 19 e 20 ottobre.

Durante le ore di chiusura, il traffico sarà deviato lungo percorsi alternativi differenziati in base alla massa complessiva dei veicoli. Per i mezzi con massa complessiva non superiore a 7,5 tonnellate, il percorso alternativo si svilupperà lungo la S.P. 20, la S.P. 95, di competenza provinciale, e la S.S. 453, per il tratto di competenza Anas. Per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, invece, sono previsti itinerari differenti a seconda della direzione di percorrenza.

I mezzi diretti verso il Piemonte dovranno entrare al casello autostradale A10 di Albenga e proseguire lungo la S.S. 582, la S.S. 717, la S.S. 453, la S.P. 7, la NSA 375 e la S.S. 28 Var/A, in direzione Cuneo. Per i veicoli provenienti dal Piemonte e diretti verso l'autostrada A10, il percorso alternativo prevede invece la S.S. 28 Var/A, la NSA 375, la S.P. 7, la S.S. 453, la S.S. 717 e la S.S. 582, fino al raggiungimento dell'autostrada. La viabilità alternativa sarà opportunamente segnalata sul posto per agevolare la circolazione durante le ore di chiusura. Sarà inoltre garantito il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza.

Anas, Gruppo FS Italiane, ricorda agli automobilisti la campagna per la sicurezza stradale “Quando sei alla guida tutto può aspettare! Guida e Basta!”. Per informazioni sulla viabilità è possibile contattare il servizio clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.