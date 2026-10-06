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Attualità | 06 ottobre 2026, 13:55

Alba: modifiche alle linee urbane ed extraurbane per il passaggio della corsa ciclistica Gran Piemonte

Giovedì 8 ottobre 2026 nella fascia oraria tra le ore 12:15 e le 13:30

Alba: modifiche alle linee urbane ed extraurbane per il passaggio della corsa ciclistica Gran Piemonte

In occasione della corsa ciclistica Gran Piemonte (Asti-Bra) e della conseguente chiusura al transito veicolare delle strade interessate dal percorso di gara, Bus Company comunica che:

Giovedì 8 ottobre 2026 nella fascia oraria tra le ore 12:15 e le 13:30 le seguenti linee verranno modificate come sotto specificato:

LINEE URBANE

LINEA 1 RACCA – STRADA CAUDA

Corsa 041032 in partenza ore 11:55 da Strada Cauda viene LIMITATA a piazza Garibaldi

corsa 041043 in partenza ore 12:33 da Racca per Strada Cauda viene SOPPRESSA

corsa 041038 in partenza ore 12:55 da Strada Cauda per Racca viene SOPPRESSA

corsa 041047 effettuerà partenza ore 13:35 da piazza Garibaldi per Strada Cauda

 

LINEA 2 ALBA - GALLO

Corsa 042055 (in partenza da Gallo ore 12:03 per piazza Garibaldi) viene soppresso il transito nella tratta P.zza Cristo Re – C.so Italia – P.le Michele Ferrero – Stazione FS; la corsa devierà per C.SO PIAVE – C.SO BANSKA BYSTRICA - AUTOSTAZIONE.

Corsa 042038 partirà ore 12:33 dall'AUTOSTAZIONE – C.SO CILLARIO - C.SO BANSKA BYSTRICA – C.SO EUROPA, percorso regolare fino a Gallo.

Fermate Soppresse: P.ZA CRISTO RE – C.SO ITALIA – P.ZA FERRERO – STAZIONE FS – C.SO MATTEOTTI – P.ZA GARIBALDI.

 

LINEA 3 RICCA - VIVARO

Corsa 043037 in partenza ore 11:55 da via Vivaro viene LIMITATA a piazza Garibaldi

corsa 043044 in partenza ore 12:30 da Ricca per via Vivaro viene SOPPRESSA

corsa 043043 in partenza ore 12:55 da via Vivaro per Ricca viene SOPPRESSA

corsa 043050 in partenza ore 13:30 da Ricca per via Vivaro viene SOPPRESSA

corsa 043507 in partenza ore 13:34 dalla Stazione Fs per Ricca viene SOPPRESSA

Il servizio riprende alle ore 13:55 con la corsa 043049 da via Vivaro per Ricca

 

LINEA 4 VACCHERIA - MORETTA

Corsa 044032 in partenza ore 11:48 da Vaccheria viene LIMITATA a piazza Garibaldi

corsa 044037 in partenza ore 12:18 da Moretta per Vaccheria viene SOPPRESSA

corsa 044038 in partenza ore 12:48 da Vaccheria per Moretta viene SOPPRESSA

corsa 044043 in partenza ore 13:21 da Moretta per Vaccheria viene SOPPRESSA

corsa 044044 effettuerà partenza ore 14:06 da piazza Garibaldi per Moretta

 

LINEA 5 ALBA – VERDUNO OSPEDALE

Le seguenti corse effettueranno deviazione in entrambe le direzioni: AUTOSTAZIONE – C.SO CILLARIO - C.SO BANSKA BYSTRICA – C.SO EUROPA, percorso regolare.

Corsa 055028 in partenza ore 11:35 da Verduno per Alba

Corsa 055031 in partenza ore 12:05 da Alba per Verduno

Corsa 055030 in partenza ore 12:35 da Verduno per Alba

Corsa 055033 in partenza ore 13:05 da Alba per Verduno

 

LINEA 6 CIRCOLARE

La linea sospenderà il servizio dalle ore 12:15 alle ore 13:15 comprese.

Corse soppresse: 35 – 37 – 39 – 41.

 

LINEA 7 SAN CASSIANO - MONTICELLO

corsa 49 in partenza ore 12:35 da San Cassiano per Santa Vittoria viene SOPPRESSA

corsa 53 in partenza ore 13:30 da Autostazione per Monticello viene SOPPRESSA

corsa 44 in partenza ore 12:05 da Monticello per San Cassiano viene SOPPRESSA

corsa 514 in partenza ore 13:00 da piazza Garibaldi per San Cassiano viene SOPPRESSA

corsa 50 in partenza ore 13:05 da Monticello per San Cassiano viene SOPPRESSA

corsa 56 effettuerà partenza ore 14:05 da Monticello per San Cassiano

 

SERVIZI SCOLASTICI

APRO

corsa 531 – 537 - 543 in partenza ore 13:15 da San Cassiano effettueranno deviazione per C.SO EUROPA – C.SO BANSKA BYSTRICA – AUTOSTAZIONE.

Soppresse tratta e fermate Stazione Fs e piazza Garibaldi 

MEDIA VIDA e PERTINI

Servizio ore 13:30 uscita da Scuola REGOLARE 

MEDIA MUSSOTTO

Servizio ore 13:45 uscita da Scuola REGOLARE 

LINEE EXTRAURBANE

LINEA 108 259A ALBA - TORINO

La seguente corsa effettuerà percorso alternativo: AUTOSTAZIONE – C.SO CILLARIO – TANGENZIALE uscita C.SO CANALE, percorso regolare.

Corsa 4057 in partenza ore 13:05 da Alba per Torino

La seguente corsa effettuerà percorso alternativo: ...C.SO CANALE – TANGENZIALE uscita Cimitero – C.SO CILLARIO – AUTOSTAZIONE.

Corsa 4152 in partenza ore 12:30 da Sommariva per Alba

Vengono SOPPRRESSE le fermate comprese tra il rondò e Mussotto Fs di c.so Canale.

 

LINEA 45FS ALBA - ASTI

Corsa 4525, in partenza ore 13:10 da Alba per Asti, effettuerà il seguente percorso: STAZIONE FS – C.SO EINAUDI – C.SO EUROPA – rotatoria Cimitero – TANGENZIALE, percorso regolare.

Corsa 4514 (partenza ore 11:03 da Asti per Alba) e corsa 4516 (partenza ore 12:03 da Asti per Alba) effettueranno il seguente percorso: ...in ingresso ad Alba Tangenziale uscita Cimitero – C.SO EUROPA – C.SO LUIGI EINAUDI – ALBA FS.

 

LINEA 62 ALBA – CASTIGLIONE TINELLA

Percorso regolare.

 

LINEA 120 ALBA - BOSSOLASCO

Corsa 4005: anticipata alle ore 11.35 da Bossolasco per Alba.

comunicato stampa

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