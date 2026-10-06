Alba: modifiche alle linee urbane ed extraurbane per il passaggio della corsa ciclistica Gran Piemonte

In occasione della corsa ciclistica Gran Piemonte (Asti-Bra) e della conseguente chiusura al transito veicolare delle strade interessate dal percorso di gara, Bus Company comunica che:
Giovedì 8 ottobre 2026 nella fascia oraria tra le ore 12:15 e le 13:30 le seguenti linee verranno modificate come sotto specificato:
LINEE URBANE
LINEA 1 RACCA – STRADA CAUDA
Corsa 041032 in partenza ore 11:55 da Strada Cauda viene LIMITATA a piazza Garibaldi
corsa 041043 in partenza ore 12:33 da Racca per Strada Cauda viene SOPPRESSA
corsa 041038 in partenza ore 12:55 da Strada Cauda per Racca viene SOPPRESSA
corsa 041047 effettuerà partenza ore 13:35 da piazza Garibaldi per Strada Cauda
LINEA 2 ALBA - GALLO
Corsa 042055 (in partenza da Gallo ore 12:03 per piazza Garibaldi) viene soppresso il transito nella tratta P.zza Cristo Re – C.so Italia – P.le Michele Ferrero – Stazione FS; la corsa devierà per C.SO PIAVE – C.SO BANSKA BYSTRICA - AUTOSTAZIONE.
Corsa 042038 partirà ore 12:33 dall'AUTOSTAZIONE – C.SO CILLARIO - C.SO BANSKA BYSTRICA – C.SO EUROPA, percorso regolare fino a Gallo.
Fermate Soppresse: P.ZA CRISTO RE – C.SO ITALIA – P.ZA FERRERO – STAZIONE FS – C.SO MATTEOTTI – P.ZA GARIBALDI.
LINEA 3 RICCA - VIVARO
Corsa 043037 in partenza ore 11:55 da via Vivaro viene LIMITATA a piazza Garibaldi
corsa 043044 in partenza ore 12:30 da Ricca per via Vivaro viene SOPPRESSA
corsa 043043 in partenza ore 12:55 da via Vivaro per Ricca viene SOPPRESSA
corsa 043050 in partenza ore 13:30 da Ricca per via Vivaro viene SOPPRESSA
corsa 043507 in partenza ore 13:34 dalla Stazione Fs per Ricca viene SOPPRESSA
Il servizio riprende alle ore 13:55 con la corsa 043049 da via Vivaro per Ricca
LINEA 4 VACCHERIA - MORETTA
Corsa 044032 in partenza ore 11:48 da Vaccheria viene LIMITATA a piazza Garibaldi
corsa 044037 in partenza ore 12:18 da Moretta per Vaccheria viene SOPPRESSA
corsa 044038 in partenza ore 12:48 da Vaccheria per Moretta viene SOPPRESSA
corsa 044043 in partenza ore 13:21 da Moretta per Vaccheria viene SOPPRESSA
corsa 044044 effettuerà partenza ore 14:06 da piazza Garibaldi per Moretta
LINEA 5 ALBA – VERDUNO OSPEDALE
Le seguenti corse effettueranno deviazione in entrambe le direzioni: AUTOSTAZIONE – C.SO CILLARIO - C.SO BANSKA BYSTRICA – C.SO EUROPA, percorso regolare.
Corsa 055028 in partenza ore 11:35 da Verduno per Alba
Corsa 055031 in partenza ore 12:05 da Alba per Verduno
Corsa 055030 in partenza ore 12:35 da Verduno per Alba
Corsa 055033 in partenza ore 13:05 da Alba per Verduno
LINEA 6 CIRCOLARE
La linea sospenderà il servizio dalle ore 12:15 alle ore 13:15 comprese.
Corse soppresse: 35 – 37 – 39 – 41.
LINEA 7 SAN CASSIANO - MONTICELLO
corsa 49 in partenza ore 12:35 da San Cassiano per Santa Vittoria viene SOPPRESSA
corsa 53 in partenza ore 13:30 da Autostazione per Monticello viene SOPPRESSA
corsa 44 in partenza ore 12:05 da Monticello per San Cassiano viene SOPPRESSA
corsa 514 in partenza ore 13:00 da piazza Garibaldi per San Cassiano viene SOPPRESSA
corsa 50 in partenza ore 13:05 da Monticello per San Cassiano viene SOPPRESSA
corsa 56 effettuerà partenza ore 14:05 da Monticello per San Cassiano
SERVIZI SCOLASTICI
APRO
corsa 531 – 537 - 543 in partenza ore 13:15 da San Cassiano effettueranno deviazione per C.SO EUROPA – C.SO BANSKA BYSTRICA – AUTOSTAZIONE.
Soppresse tratta e fermate Stazione Fs e piazza Garibaldi
MEDIA VIDA e PERTINI
Servizio ore 13:30 uscita da Scuola REGOLARE
MEDIA MUSSOTTO
Servizio ore 13:45 uscita da Scuola REGOLARE
LINEE EXTRAURBANE
LINEA 108 259A ALBA - TORINO
La seguente corsa effettuerà percorso alternativo: AUTOSTAZIONE – C.SO CILLARIO – TANGENZIALE uscita C.SO CANALE, percorso regolare.
Corsa 4057 in partenza ore 13:05 da Alba per Torino
La seguente corsa effettuerà percorso alternativo: ...C.SO CANALE – TANGENZIALE uscita Cimitero – C.SO CILLARIO – AUTOSTAZIONE.
Corsa 4152 in partenza ore 12:30 da Sommariva per Alba
Vengono SOPPRRESSE le fermate comprese tra il rondò e Mussotto Fs di c.so Canale.
LINEA 45FS ALBA - ASTI
Corsa 4525, in partenza ore 13:10 da Alba per Asti, effettuerà il seguente percorso: STAZIONE FS – C.SO EINAUDI – C.SO EUROPA – rotatoria Cimitero – TANGENZIALE, percorso regolare.
Corsa 4514 (partenza ore 11:03 da Asti per Alba) e corsa 4516 (partenza ore 12:03 da Asti per Alba) effettueranno il seguente percorso: ...in ingresso ad Alba Tangenziale uscita Cimitero – C.SO EUROPA – C.SO LUIGI EINAUDI – ALBA FS.
LINEA 62 ALBA – CASTIGLIONE TINELLA
Percorso regolare.
LINEA 120 ALBA - BOSSOLASCO
Corsa 4005: anticipata alle ore 11.35 da Bossolasco per Alba.