Controlli nelle gallerie della Statale 28 "del Colle di Nava": previste chiusure notturne e deviazioni

Anas ha programmato una serie di interventi lungo la strada statale 28 "del Colle di Nava" per consentire l'esecuzione di approfondite attività di ispezione all'interno delle gallerie Cesio, Zerbino e San Bartolomeo. Per permettere lo svolgimento dei rilievi in sicurezza, sarà predisposta la chiusura al traffico del tratto compreso tra il km 112,575 e il km 117,800, in entrambe le direzioni di marcia.

Per contenere i disagi alla viabilità, le lavorazioni si svolgeranno esclusivamente in orario notturno. Il blocco della circolazione sarà attivo dalle ore 21:00 alle ore 5:00 del mattino successivo nelle notti del 12, 13 e 14 ottobre e, successivamente, nelle notti del 19 e 20 ottobre.

Durante le ore di cantiere, il traffico sarà deviato su itinerari alternativi differenziati in base alla massa dei veicoli:

Mezzi fino a 7,5 tonnellate: il percorso alternativo si snoderà lungo la Strada Provinciale 20, la Strada Provinciale 95 e la Strada Statale 453.

Mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate diretti in Piemonte: l'itinerario prevede l'ingresso al casello di Albenga dell'autostrada A10, proseguendo poi su SS 582, SS 717, SS 453, SP 7, NSA 375 e SS 28 Var/A in direzione Cuneo.

Mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate diretti verso la A10: il tracciato consigliato seguirà in senso inverso SS 28 Var/A, NSA 375, SP 7, SS 453, SS 717 e SS 582 fino all'autostrada A10.

Tutte le deviazioni saranno indicate sul posto da apposita segnaletica stradale. Verrà in ogni caso sempre garantito il transito ai mezzi di soccorso e d'emergenza.