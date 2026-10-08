Comune di Bra: chiusura temporanea Uffici Demografici e Stato Civile

Si informano i cittadini che gli uffici dei Servizi Demografici e lo Stato Civile del Comune di Bra subiranno alcune modifiche agli orari di apertura al pubblico per consentire al personale di partecipare alle sessioni di formazione legate al cambio di gestionale informatico.
- Martedì 13 ottobre 2026: chiusura totale dei Servizi Demografici;
- Giovedì 15 e giovedì 22 ottobre 2026: chiusura dell'ufficio Stato Civile. Per le sole denunce di morte nei giorni di chiusura è possibile contattare l'indirizzo email: servizicimiteriali@comune.bra.cn.it.
Gli sportelli riapriranno regolarmente il giorno successivo alla chiusura, secondo le relative modalità di accesso (per info: https://www.comune.bra.cn.it/it/unita_organizzative/anagrafe-e-stato-civile#contatti).
Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Anagrafe del comune di Bra al numero 0172-438342 o scrivere a anagrafe@comune.bra.cn.it.