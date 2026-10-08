Questa mattina a Breolungi l'ultimo saluto a Milva Gasco, vittima dell'incidente in via Torino

Sono stati celebrati questa mattina, giovedì 8 ottobre, nella parrocchiale di Breolungi i funerali di Milva Gasco, che ha perso tragicamente la vita, all'età di 65 anni, lo scorso 5 ottobre in via Torino.

Pensionata e residente in frazione Breolungi, è deceduta all'ospedale "Regina Montis Regalis" in seguito alle ferite riportate dopo essere stata investita da un pulmino mentre attraversava la strada in via Torino, nei pressi delle strisce pedonali presenti all’altezza della sede Aci.

Vani purtroppo i soccorsi degli operatori sanitari del servizio di emergenza di Azienda Zero che, dopo aver stabilizzato la donna, l'hanno trasportata d'urgenza presso il nosocomio monregalese, con un codice di gravità rosso.

Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, la sessantacinquenne è deceduta poco dopo il ricovero.

"Di fronte alla tragica dipartita di Milva Gasco, desidero porgere le condoglianze più sincere alla famiglia a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera Comunità monregalese. Un pensiero, in particolare, ai figli Luca e Silvio e al marito Sergio Bongiovanni, da sempre vicino alle attività comunali al punto da sostenere come azienda AR3 alcune manifestazioni specifiche, tra cui la Stagione Teatrale 2026/2027. A tutti loro la più profonda vicinanza personale e collettiva nel ricordo della cara Milva, quotidianamente attiva nel volontariato sociale e membro non a caso del Consiglio di amministrazione della Casa Benefica G. Roatta Dardanelli” - il commento del sindaco Luca Robaldo a margine del tragico investimento stradale di lunedì mattina, costato la vita alla monregalese Milva Gasco.

La Messa di settima si terrà domenica 25 ottobre alle 9.30 sempre nella parrocchiale di Breolungi dove, domenica 15 novembre alle 9.30, sarà celebrata la trigesima.