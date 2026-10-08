In borgata Serre di Crissolo un nuovo progetto di riqualificazione da oltre 422 mila euro

La borgata Serre di Crissolo sarà al centro di un articolato intervento di riqualificazione, volto a valorizzare gli spazi pubblici e a migliorare le infrastrutture primarie della frazione.

Il progetto ha ottenuto dalla Regione Piemonte un finanziamento di oltre 422 mila euro pari al 90% dell'importo complessivo dei lavori, nell'ambito del Bando Borgate previsto dal Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027.

L'intervento punta a migliorare contemporaneamente la qualità urbanistica della frazione, la funzionalità dei sottoservizi e la fruibilità degli spazi pubblici. Particolare attenzione sarà riservata alla conservazione delle caratteristiche del borgo alpino anche in relazione al fatto che Crissolo fa parte dell'area centrale della Riserva della Biosfera transfrontaliera MaB (Uomo e Biosfera) Unesco del Monviso.

L'intervento avrà quindi ricadute che riguardano sia i servizi sia l'aspetto complessivo della borgata. Una delle opere principali sarà l'interramento delle linee oggi presenti in superficie: saranno eliminate le reti aeree dell'energia elettrica, della telefonia e dell'illuminazione pubblica attraverso la realizzazione di nuovi cavidotti e pozzetti. Grazie a questo intervento verrà ridotto l'impatto visivo delle infrastrutture e, nello stesso tempo, si proteggeranno meglio le reti dagli agenti atmosferici: una tematica di particolare rilevanza anche a seguito dell'intenso fenomeno atmosferico con grandine del 28 giugno scorso.

Nelle aree centrali non ancora interessate da precedenti interventi saranno rifatte le pavimentazioni, eliminando l'asfalto in favore di soluzioni più coerenti con il carattere storico della borgata, utilizzando elementi in pietra locale, binderi (elementi in pietra naturale) e cubetti in porfido. Le nuove superfici saranno integrate con canalette e cordoli per migliorare la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche.

Sarà rinnovata anche l'illuminazione pubblica, con la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti a elevato consumo energetico con nuovi elementi a Led; saranno aggiunti punti luce nelle zone che attualmente ne risultano carenti. Il nuovo impianto consentirà di migliorare la visibilità e la sicurezza nelle ore serali, riducendo allo stesso tempo i consumi energetici.

I lavori comprenderanno inoltre alcuni interventi sulle reti idrica e fognaria: saranno sostituite le porzioni di condotta deteriorate, verranno rifatti gli allacciamenti della fontana pubblica e saranno ripristinati i tratti stradali e le staccionate interessati dal cantiere.

"Si tratta di un progetto articolato, costruito con grande attenzione alle caratteristiche della borgata, e per questo desidero congratularmi con l'Ufficio Tecnico comunale per l'ottimo lavoro svolto nella sua predisposizione – dichiara il sindaco di Crissolo Fabrizio Re –. Sono particolarmente orgoglioso che in questi anni di mandato amministrativo sia stato possibile intercettare importanti risorse regionali per migliorare il tessuto urbanistico di due borgate significative come Borgo e Serre, entrambe molto vissute da residenti e frequentate anche da numerosi turisti. Intervenire sui sottoservizi, sulle pavimentazioni e sulla qualità degli spazi pubblici significa migliorare concretamente la vita quotidiana delle persone, ma anche tutelare l'immagine e il carattere dei nostri nuclei storici".

Il progetto della frazione Serre prosegue un percorso di riqualificazione delle borgate già avviato negli ultimi anni dal Comune di Crissolo nella borgata Borgo. Qui, attraverso il Bando Borgate del Psr 2014-2020 di Regione Piemonte, sono stati ottenuti circa 800 mila euro che, con un cofinanziamento comunale di 100 mila euro, sono stati impiegati per realizzare uno spazio polivalente su tre piani, il rifacimento delle pavimentazioni e l'interramento delle linee elettriche e telefoniche. A questi lavori si sono aggiunti 50 mila euro destinati al miglioramento della sicurezza stradale lungo le vie della Barra e degli Abbeveratoi.

Il nuovo finanziamento per Serre consente quindi di estendere questo percorso a un altro dei nuclei storici più vissuti e frequentati del territorio comunale.