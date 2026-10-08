Savigliano, gli Alpini festeggiano 95 anni di storia al servizio della città

Novantacinque anni di storia, ma soprattutto di presenza nella comunità, volontariato, memoria e attenzione alle nuove generazioni.

Il Gruppo Alpini di Savigliano, appartenente alla Sezione Ana di Cuneo, celebra domenica 11 ottobre il 95° anniversario della fondazione, avvenuta nel 1931.

Un traguardo importante per le penne nere saviglianesi, che sarà festeggiato con una giornata capace di riunire Alpini, autorità, associazioni e cittadini. Un'occasione anche per ricordare quanto il gruppo abbia costruito nel corso dei decenni e continui a fare per Savigliano.

A raccontare l'attività di oggi è il capogruppo Simone Brunetti, che ripercorre la storia recente del sodalizio e guarda al futuro: "Il nostro Gruppo Alpini è stato fondato nel 1931 e domenica 11 ottobre festeggeremo i nostri 95 anni. Attualmente conta circa 270 soci tra Alpini e aggregati. Nel corso degli anni il gruppo ha attraversato momenti belli e meno belli, specialmente quando alcuni anni fa ci sono stati dissapori nel direttivo che hanno portato alla divisione in un secondo gruppo".

Una pagina che oggi appare definitivamente superata. "Fortunatamente, sia pur con un lavoro da ambo le parti, le due "fazioni" si sono riappacificate e ora siamo onorati di poter dire che gli Alpini Savigliano sono un gruppo coeso e sereno che si appresta a festeggiare il 95° compleanno. Ci auguriamo che se ne possano festeggiare altri, sempre con questo spirito di amicizia, collaborazione e alpinità", sottolinea Brunetti.

L'impegno degli Alpini saviglianesi va ben oltre gli appuntamenti associativi. Il gruppo partecipa infatti a numerose iniziative cittadine, dalla Pedalata del Cuore ai vari eventi organizzati sul territorio, mettendo a disposizione volontari, tempo ed energie.

Particolare attenzione viene riservata alle giovani generazioni e alla trasmissione della memoria.

(Il monumento dedicato agli Alpini a Savigliano)

"Da due anni coinvolgiamo le classi terze delle scuole medie di Savigliano – spiega Brunetti –. Organizziamo incontri alla Crusa Neira con i volontari del Memoriale della Divisione Alpina Cuneense, che raccontano ai ragazzi la storia degli Alpini e, in particolare, la ritirata di Russia. Poi accompagniamo alcune classi anche al Memoriale e in una caserma, a Fossano o a Cuneo, per far conoscere da vicino anche la vita dei militari di oggi. Il Memoriale della Divisione Alpina Cuneense – continua Brunetti - raccoglie testimonianze, fotografie e cimeli legati alla storia delle penne nere e rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali gli Alpini cercano di mantenere vivo il ricordo di chi ha vissuto le pagine più drammatiche della guerra".

Un'attività educativa che permette ai ragazzi di confrontarsi direttamente con la storia, attraverso i racconti dei volontari e la visita ai luoghi della memoria, ma anche di conoscere come è cambiata nel tempo la realtà militare.

Accanto alla memoria c'è poi la volontà di stare in mezzo alla gente. Tra gli appuntamenti diventati ormai tradizionali c'è la Serata Verde Alpina, organizzata in piazza Santarosa nell'ultimo sabato di maggio.

"È un'iniziativa che portiamo avanti da alcuni anni – prosegue Brunetti –. Prepariamo la classica porchetta, c'è la musica di Trs Radio e proponiamo attività e intrattenimento per i bambini. Cerchiamo inoltre di avere la presenza dei militari del 32° Reggimento Genio Guastatori oppure del 1° Reggimento Artiglieria da Montagna di Fossano. È un modo per trascorrere una serata insieme e, nello stesso tempo, far conoscere cosa significa essere Alpini oggi".

Sono attività che si aggiungono alla partecipazione del gruppo alle manifestazioni saviglianesi e alle iniziative benefiche e sociali. Un impegno che accompagna la storia del sodalizio e che farà da sfondo alla grande festa per i suoi 95 anni.

La giornata celebrativa di domenica 11 ottobre inizierà già alle 8, quando sarà deposta una corona al monumento all'Alpino.

Alle 9 è prevista la colazione alpina alla Bocciofila Vita Nova.

Alle 10 prenderà il via la parte centrale delle celebrazioni: gli Alpini sfileranno in corteo fino all'Ara della Vittoria, con la partecipazione della banda cittadina. Qui si terranno la deposizione della corona, l'alzabandiera e gli interventi delle autorità.

Alle 11,30 sarà celebrata la messa nella chiesa di San Giovanni. Al termine della funzione religiosa, la festa proseguirà con il pranzo sotto l'Ala polifunzionale di piazza del Popolo, momento conviviale destinato a riunire soci, famiglie, amici e quanti vorranno condividere l'importante anniversario.

Per l'occasione, sotto l'Ala sarà allestita una mostra fotografica dedicata alla costruzione della sede sociale negli anni 2000-2002, un ulteriore viaggio nella storia recente del Gruppo saviglianese.