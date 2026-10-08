Ferrero cresce in Europa orientale e Usa: trattative per uno stabilimento in Romania e novità alla Nutella per la colazione a stelle e strisce

Nuovi importanti passi nell'espansione globale del gruppo Ferrero. La multinazionale dolciaria con sede ad Alba è pronta a realizzare il suo primo polo produttivo in Romania.

Secondo quanto rivelato dal portale rumeno Profit.ro e confermato dalla stessa azienda all'agenzia Radiocor-Il Sole 24 Ore, la società albese si trova nella fase finale delle trattative per rilevare uno stabilimento già esistente situato a Timisoara.

L'obiettivo del colosso dolciario fondato da Michele Ferrero è quello di dar vita a un sito industriale avanzato, sfruttando la strategica collocazione geografica, la tradizione produttiva locale e la disponibilità di maestranze qualificate.

Attualmente la presenza del gruppo nel paese dell'Europa orientale è affidata alla filiale commerciale Ferrero Romania, struttura che impiega 120 lavoratori e che nel corso del 2025 ha registrato un fatturato di 1,9 miliardi di lei (circa 355 milioni di euro), segnando una crescita del 23% sul 2024, con un utile netto di circa 20 milioni di lei.

L'operazione rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di sviluppo e crescita internazionale del marchio, mentre la direzione aziendale ha precisato che ulteriori dettagli ufficiali verranno forniti a stretto giro.

Parallelamente ai progetti sul mercato europeo, il gruppo guarda da tempo con grande attenzione al continente americano. L’ultima novità in questo senso è riferita dalla stessa agenzia di stampa, secondo la quale dalla primavera del 2027 faranno il loro debutto sul mercato degli Usa i nuovi waffle surgelati farciti alla Nutella, pensati per intercettare il segmento delle prime colazioni a stelle e strisce. L'annuncio – riferisce Radiocor – è giunto dalle pagine della testata di settore "Fooddive" attraverso le parole di Michael Lindsey, presidente e responsabile commerciale di Ferrero Nord America. L'iniziativa mira a innovare un comparto strategico e di forte attrattiva, con la possibilità di ampliare successivamente la linea di prodotti anche al settore dei pancake.