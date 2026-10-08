Roaschia, nuovi incarichi nella Giunta e nel Consiglio comunale

Il Comune di Roaschia ha comunicato la riorganizzazione della Giunta e del Consiglio comunale, necessaria per garantire continuità all’attività amministrativa dopo il recente e doloroso lutto che ha colpito il paese.

Dal 30 settembre Marilena Fantino ricopre l’incarico di vicesindaco, mentre Andrea Mattio entra nella Giunta in qualità di assessore. Davide Ghibaudo assume invece il ruolo di consigliere comunale.

Sono stati definiti anche i rappresentanti di Roaschia all’interno dell’Unione Montana: l’incarico è stato affidato ai consiglieri Giuseppina Ghibaudo e Gian Marco Ghibaudo.

La nuova organizzazione permetterà all’Amministrazione comunale di proseguire il lavoro avviato e di rispettare gli impegni assunti nei confronti dei cittadini.

Ai nuovi amministratori è rivolto l’augurio di buon lavoro, con la certezza che sapranno mettersi al servizio della comunità con responsabilità, disponibilità e spirito di collaborazione.