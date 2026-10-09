Quarant'anni dalla Carta di Ottawa: a Verduno le Reti Hph italiane fanno il punto sulla promozione della salute

Nel 1986, a Ottawa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità sanciva un cambio di paradigma fondamentale nell'intendere il concetto stesso di salute: non più assenza di malattia, ma esito di un processo virtuoso che coinvolge ambienti di vita, relazioni sociali, equità e partecipazione attiva delle persone e delle comunità.

Dalla Carta di Ottawa nasceva, pochi anni dopo, la Rete Internazionale Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH), con l'obiettivo di portare i principi della promozione della salute dentro le organizzazioni sanitarie stesse, ospedali e servizi territoriali, come componente strutturale del modo di curare e di organizzare la cura.

A quarant'anni dalla firma della Carta di Ottawa, le Reti HPH Italiane promuovono una giornata di riflessione, un bilancio critico e uno sguardo in avanti sull'approccio alla promozione della salute. Un incontro che sarà ospitato presso l'auditorium dell'Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno il 26 ottobre 2026 a partire dalle ore 8.30 .

Il Convegno si propone come momento di incontro tra memoria storica, prassi consolidate e strategie emergenti, per interrogarsi su come la promozione della salute possa e debba continuare a ri-orientare concretamente l'organizzazione e la trasformazione dei servizi sanitari italiani.

Destinatari del congresso sono gli operatori delle Aziende aderenti alle Reti HPH Italiane e alle Task Force internazionali "Salute e Cultura" e "Benessere del personale sanitario", soggetti istituzionali e operatori delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere italiane, operatori culturali, enti del Terzo Settore, studenti e specializzandi in ambito sanitario.