Bra, per Lara Giuliano e il suo pastore tedesco trasferta di successo a Carmagnola

Domenica 4 ottobre, sotto l'ala coperta di piazza IV Martiri, si è svolta a Carmagnola la 2ª rassegna cinofila cittadina, manifestazione amatoriale aperta a cani di razza e di fantasia.

In programma giudizi, sfilate e premiazioni speciali dedicate ai cani fantasia, ai giovani handler (bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni) e alle categorie tradizionali previste per le esposizioni cinofile.

L'evento è stato organizzato da Betty Capriglione, allevatrice e giudice cinofilo a carattere amatoriale con oltre quarant'anni di esperienza nel settore, in collaborazione con l'Associazione carmagnolese Asd UXT – Una per Tutti, che ha curato anche l'intrattenimento per i bambini presenti.

In concorso anche la braidese Lara Giuliano con il suo pastore tedesco a formare un binomio di amicizia e fedeltà, per un'esperienza di successo, come sempre raccontata dal papà Saverio. Ecco la sua cronaca minuto per minuto.

«Bellissima giornata domenica 4 settembre per la 2ª rassegna cinofila "città di Carmagnola"

Una bellissima parata di cani di razza (e non), organizzata dalla fantastica Betty Capriglione.

Una sfilata di moltissimi cani, dove Lara non ha voluto mancare, preferendola pure al Palio degli asini di Alba di cui aveva già i biglietti; il suo amore per i suoi adorati pastori tedeschi supera ogni cosa. A Carmagnola, Lara ha voluto partecipare con Vegas di Casa Borriello e Fanto, uno in categoria libera e l'altro in categoria veterani, pur avendo un dito steccato a causa di una frattura scomposta, dove ha portato a casa due bei primi posti. Nel pomeriggio ha voluto partecipare anche al junior handler (bambino + cane), arrivando prima anche lì. Lara ha partecipato al meraviglioso evento amatoriale anche per allenarsi in vista del campionato dell'anno nuovo. L'obiettivo è riuscire a portare Vegas lassù in alto, dove per un soffio quest'anno non c'è riuscita. Ricordiamo che per l'anno nuovo vogliamo portare in gara molti bambini e le iscrizioni nell'ASD Casa Borriello sono aperte. Vogliamo ringraziare la mamma Loredana che ci ha supportato e sopportato, Luigi Borriello per aver concesso di gareggiare con dei bellissimi esemplari, Antonio Casciano che si è aggiunto con la fantastica Dixie (assieme ad Ulya di casa Borriello hanno partecipato ai mondiali in Germania) e tutti i ragazzi ed i bambini che quest'anno hanno partecipato con noi a qualsiasi gara e ad ogni allenamento».

Adesso, dopo questi importanti trofei, Lara è quindi proiettata ai prossimi impegni.