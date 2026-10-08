"Parole Latitanti", a Fossano il libro di nove metri scritto e disegnato dai detenuti

Mercoledì 14 ottobre 2026 alle ore 18, presso la libreria Le Nuvole di Fossano (via Cavour 23), avrà luogo la presentazione del libro “Parole Latitanti” organizzata da Fondazione Azzoaglio in collaborazione con Circolo Senza Margini e Le Nuvole Libreria. L’incontro sarà arricchito da una performance con lettura dei brani da parte della compagnia Masca teatrale e curata dal Circolo Senza Margini, per dare corpo e voce alle pagine del libro.

Il volume, realizzato in formato “leporello” e lungo ben nove metri, nascedal lavoro di un anno di laboratori creativi che hanno coinvolto, tra scrittura e disegno, venticinque persone detenute nella Casa di detenzione di Fossano. L’evento è gratuito, fino ad esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione al numero 338/2075316 o recandosi presso la libreria Le Nuvole. Per maggiori informazioni visitare il sito internet fondazioneazzoaglio.com.

“Il volume nasce dalla convinzione che la cultura possa generare incontro e aprire nuove prospettive, soprattutto quando nasce da un percorso condiviso – spiega Erica Azzoaglio, vicepresidente della Fondazione Azzoaglio -. ‘Parole Latitanti’ raccoglie un anno di lavoro e di confronto tra competenze diverse, ma il progetto non si conclude con la sua realizzazione: portarlo fuori dalla Casa di Reclusione e presentarlo alla comunità significa dare continuità a quel percorso e creare un ponte tra il carcere e il territorio. Ringraziamo con particolare calore la libreria Le Nuvole e il Circolo Senza Margini che hanno scelto di sostenere e promuovere il progetto con passione e spontaneità. Il loro coinvolgimento è un esempio concreto di come la comunità possa accogliere e far vivere un’iniziativa nata dentro il carcere”.

“Parole Latitanti” è un progetto editoriale nato dai laboratori di scrittura e arte realizzati all’interno della Casa di Reclusione di Fossano e rappresenta il risultato di un lungo percorso di lavoro dedicato alla narrazione, all’espressione personale e alla possibilità di dare forma, attraverso le parole e le immagini, a esperienze, emozioni e riflessioni. Il percorso pensato da Fondazione Azzoaglio prevede anche una restituzione concreta all’istituto: le donazioni raccolte attraverso la distribuzione del libro sono infatti destinate a sostenere nuove attività e a contribuire alle necessità della Casa di Reclusione di Fossano, con particolare attenzione alla riqualificazione degli spazi comuni. Chi desidera ricevere una copia del libro può rivolgersi alle filiali del Banco Azzoaglio, alla “Bottega Perla” e alla libreria “Le Nuvole” di Fossano, nei punti vendita de “Il Podio Sport” di Madonna dell’Olmo, Cuneo e Mondovì oppure scrivere direttamente a info@fondazioneazzoaglio.com.



