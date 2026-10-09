Alba, Roberto Cavallo porta al Sociale "Non c'è un Pianeta B"

Dopo aver attraversato l'Italia con le sue eco-maratone e aver trasformato l'esperienza di Keep Clean and Run in uno spettacolo teatrale capace di emozionare e far riflettere, Roberto Cavallo torna in scena con “Non c’è un Pianeta B”, accompagnato dalla Quadrilla Folk Band. Uno spettacolo che negli anni ha saputo conquistare pubblici diversi, portando sul palco i temi dell'ambiente, della cittadinanza attiva e della sostenibilità attraverso una formula originale che intreccia narrazione, musica dal vivo e partecipazione del pubblico. La tournée è resa possibile grazie al sostegno di RICREA, il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, che da anni promuove iniziative di sensibilizzazione dedicate all’economia circolare e alla corretta gestione delle risorse.

Le date confermate del tour toccheranno cinque città italiane:

Settimo Torinese , mercoledì 14 ottobre alle 20,45 presso il Teatro Garybaldi in via Partigiani 4

, mercoledì presso il in via Partigiani 4 Piacenza , venerdì 16 ottobre alle 20,45 presso il Teatro San Matteo in vicolo San Matteo 8

, venerdì presso il in vicolo San Matteo 8 Forte dei Marmi, venerdì 23 ottobre alle 21 presso l’ Auditorium di via Padre Ignazio da Carrara 79

venerdì presso l’ di via Padre Ignazio da Carrara 79 Savona , sabato 21 novembre alle 20,45 presso il Teatro delle Officine Solimano in piazza Pippo Rebagliati 6/A

, sabato presso il in piazza Pippo Rebagliati 6/A Pordenone , martedì 30 novembre alle 20,45 presso l’ Auditorium Concordia , via Interna 2, all’interno dell’ISIS Mattiussi-Pertini

, martedì presso l’ , via Interna 2, all’interno dell’ISIS Mattiussi-Pertini Alba, giovedì 22 aprile 2027 alle ore 21 presso la Sala M.Torta Morolin-Teatro Sociale "Giorgio Busca", piazza Vittorio Veneto 3

Per assistere agli spettacoli è richiesta la prenotazione del posto tramite Eventbrite. I link per la registrazione gratuita sono disponibili qui: https://www.eventbrite.com/cc/spettacolo-non-ce-un-pianeta-b-2788659 .

Lo spettacolo in programma a Savona è invece acquistabile qui: https://www.officinesolimano.it/programmazione/

Nato dall’esperienza di Keep Clean and Run, l’eco-maratona ideata da Roberto Cavallo che dal 2015 attraversa l’Italia e l’Europa promuovendo la raccolta dei rifiuti abbandonati e la tutela del territorio, “Non c’è un Pianeta B” è molto più di uno spettacolo teatrale. È un racconto che unisce divulgazione, ironia, memoria e partecipazione, portando sul palco storie, personaggi e testimonianze che aiutano a comprendere il rapporto tra esseri umani, consumo delle risorse e ambiente. Attraverso una narrazione coinvolgente, Cavallo accompagna il pubblico in un viaggio che parte dai gesti quotidiani e arriva alle grandi sfide globali della sostenibilità, dimostrando come ciascuno possa contribuire al cambiamento attraverso scelte concrete e consapevoli.

A interpretarlo è Roberto Cavallo, divulgatore ambientale, scrittore, imprenditore e tra i principali esperti italiani di prevenzione dei rifiuti ed economia circolare. Negli ultimi vent’anni ha affiancato enti pubblici, aziende e consorzi nazionali nello sviluppo di progetti ambientali, diventando un punto di riferimento nella comunicazione della sostenibilità. È inoltre ideatore di campagne e iniziative che hanno coinvolto migliaia di cittadini in Italia e all’estero, contribuendo a diffondere una cultura della responsabilità ambientale fondata sull’azione concreta. Accanto a lui sale sul palco la Quadrilla Folk Band, formazione musicale piemontese che da oltre vent’anni porta in Italia e in Europa una proposta artistica capace di fondere tradizione popolare, contaminazioni contemporanee e impegno civile. Le musiche originali e le canzoni della band dialogano con il racconto teatrale, creando uno spettacolo dinamico che alterna momenti di riflessione, emozione e leggerezza. Il risultato è una narrazione corale nella quale parole e musica si sostengono a vicenda, rendendo accessibili anche i temi più complessi.

Grazie al sostegno di RICREA, il tour prosegue il proprio percorso di incontro con le comunità locali, trasformando il teatro in uno spazio di confronto sui temi dell’ambiente, dell’economia circolare e della cittadinanza attiva. Un’occasione per raccontare, attraverso il linguaggio universale dello spettacolo, che la sostenibilità non è soltanto una questione tecnica o normativa, ma una storia che riguarda tutti.