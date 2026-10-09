Alba, un delitto a San Domenico: Mauro Rivetti presenta il suo nuovo noir "Chi uccide racconta"

Sabato 10 ottobre 2026, alle ore 17:30, lo splendido Complesso Monumentale di San Domenico di Alba ospiterà la presentazione ufficiale di "Chi uccide racconta" (Golem Edizioni), l'ottavo capitolo della serie noir firmata dallo scrittore albese Mauro Rivetti.

L'evento, promosso con orgoglio dalla Famija Albeisa, intende celebrare la forte sinergia tra la grande narrativa di genere e l'identità del territorio. Nel nuovo romanzo giallo di Rivetti, la monumentale Chiesa di San Domenico si trasforma in vera e propria protagonista di una trama avvincente che prende le mosse dal misterioso omicidio di un discendente del celebre critico d'arte Roberto Longhi. Tra citazioni artistiche, come le opere dell'artista Maurizio D'Andrea, riferimenti alla vita cittadina, e il richiamo della riscoperta del vitigno autoctono Liseiret, la storia si snoda radicata nelle colline di Langa, Roero e Monferrato.

L'incontro si preannuncia dinamico e ricco di sorprese. Insieme all'autore Mauro Rivetti, interverranno ospiti prestigiosi, artisti e i rappresentanti dell'Associazione Produttori di Liseiret, realtà sostenuta con orgoglio dalla Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa per valorizzare le eccellenze locali.