Dogliani, una mostra racconta "Il popolo dei Malgari" con le foto di Gian Andrea Porro

Dogliani Eventi e il Comune di Dogliani, in collaborazione con FIAF | Federazione Italiana Associazioni Fotografiche ETS, DiArc | Dipartimento Archivi FIAF, organizzano la mostra "Il popolo dei Malgari" dedicata al fotografo doglianese Gian Andrea Porro, prematuramente scomparso nel 2019.
Essa vuole rappresentare un primo e concreto atto di valorizzazione dell'ingente patrimonio di immagini conferite alla Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche dalla sua famiglia.
La mostra sarà inaugurata sabato 17 ottobre 2026 alle ore 17.00 presso il Teatro Sacra Famiglia (Piazza Belvedere, Dogliani Castello) con un'introduzione alla mostra nella quale interverranno Giorgio Ciattaglia - curatore del "Fondo Porro" presso FIAF, e Claudio Pastrone - Direttore del Dipartimento Archivi FIAF. Francesca Bracco Porro porterà un ricordo personale di Gian Andrea.
Seguirà l'apertura ufficiale con una visita guidata alla mostra, allestita nello scenografico contesto della Cappella del Ritiro Sacra Famiglia.
La mostra sarà visitabile fino a domenica 15 Novembre.