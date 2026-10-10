A Frassino "Siamo Letteratura" con Valeria Tron

Dopo le presentazioni dei libri "L'equilibrio delle lucciole" e "Pietra dolce", Valeria Tron torna nella biblioteca di Frassino, sabato 17 ottobre, per proporre un laboratorio di scrittura sensoriale dal titolo "Siamo Letteratura".

Questo workshop è stato pensato per riscoprire « l’Io narrante » che ognuno porta in dote, fatto di materie prime essenziali: le intelligenze istintive dei sensi, la voglia di leggere i propri sentimenti senza timore, la poetica e l’immaginazione che contraddistinguono il nostro modo di stare al mondo.

Liberare l’unicità della propria voce interiore attraverso la musicalità della parola è dono per sé stessi e per gli altri, ma anche moto generativo di risonanza e cura per chi arriverà. Siamo letteratura, e non c’è punto di partenza migliore delle nostre sensibilità per marcare, passo dopo passo, un sentiero di storie condivise. Elementi presi in considerazione durante il workshop: conoscenza e intrecci (come presentarsi all’altro), l’importanza dell’osservazione: istinto e immaginazione, introduzione alla musicalità della parola, con esempi letti e analisi delle emozioni suscitate, la stratigrafia della parola, avvicinamento alla scrittura: qual è la mia voce interiore? il racconto: un bosco di interazioni da filtrare, esprimiamo il nostro pensiero a parole: esercizi di scrittura e composizione libera.

Per maggiori informazioni sui costi e iscrizione, scrivere all’indirizzo mail della biblioteca di Frassino bibliotecacivica.frassino@gmail.com indicando il numero telefono per essere contattati.

Il workshop dura 8 ore + un follow up su Meet di 2 ore. L’orario sarà dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. Il pranzo sarà condiviso.