Politica: Maurizio Rignon aderisce a Futuro Nazionale

Futuro Nazionale prosegue il proprio percorso di radicamento nella provincia di Cuneo con l’ingresso di Maurizio Rignon, consigliere comunale di Castelmagno, già vicesindaco e assessore dell’Unione Montana durante il mandato Marino.

Rignon è il primo amministratore della Valle Grana ad aderire a Futuro Nazionale, ampliando la presenza territoriale del movimento anche in una delle vallate cuneesi.

«Accogliamo Maurizio Rignon con grande piacere – dichiarano Beppe Lauria, segretario provinciale di Futuro Nazionale, e Simone Sava, segretario cittadino di Cuneo –. Il suo ingresso rappresenta un ulteriore passo nel radicamento del nostro movimento nella Granda. La presenza di amministratori che conoscono direttamente le esigenze dei territori è per noi un valore importante».

«Ringrazio Beppe Lauria e Simone Sava per l’accoglienza e la fiducia – dichiara Maurizio Rignon –. Sono felice di entrare a far parte di Futuro Nazionale e orgoglioso di essere il primo amministratore della Valle Grana ad aderire al progetto. Sono certo che questo ingresso rappresenti l’inizio di un percorso che vedrà coinvolti anche altri amministratori della valle, uniti dalla volontà di dare voce alle esigenze delle nostre comunità».

Rignon si inserisce nella squadra di amministratori che si sta aggregando attorno a Paolo Giraudo, riferimento del percorso in vista delle prossime dinamiche legate alla Provincia di Cuneo.

«Stiamo lavorando per costruire una squadra di amministratori provenienti da territori diversi – conclude Giraudo –. La Valle Grana, come tutte le vallate e i Comuni della provincia, deve avere voce e rappresentanza. Vogliamo un movimento sempre più presente e radicato nella Granda»