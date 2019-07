A Borgo San Dalmazzo nasce il “Comitato di quartiere via Roma” per il rilancio del centro storico

Un comitato che unisce commercianti e residenti per il rilancio di tutto il centro storico di Borgo San Dalmazzo. È questo l'obiettivo del “Comitato di quartiere via Roma”. L'atto di costituzione ufficiale è stato firmato lo scorso 18 giugno, alla presenza del sindaco Gian Paolo Beretta e dell'assessore Anna Bodino.

Ecco i componenti del Consiglio direttivo: Alberto Basso, Chiara Oggero, Luisella Viale, Elena Morlano, Marisa Devidè, Daniela Giraudo, Michela Galvagno, Claudio Chinaglia, Massimo Desmero, Thomas Pes e Claudio Bottasso.

Il consigliere di minoranza Piermario Giordano è uno dei promotori: “Abbiamo preso spunto dai comitati di quartiere di Cuneo. L'idea è che questo comitato possa fare da volano per il rilancio di tutto il centro storico. Quando tu accomuni commercianti e residenti, la cosa funziona bene perchè hanno interessi in comune. Non faccio parte del consiglio direttivo perché per statuto abbiamo deciso di escludere chi siede in consiglio comunale”.

Il comitato ha già dato prova di funzionare bene. Lo dimostra il successo della “Mangia Curta”: il primo evento organizzato nell'ambito delle manifestazioni “Un Borgo di sera accende l'estate” insieme all'Ente Fiera, con la regia dei commercianti. I 200 biglietti disponibili sono andati a ruba in una sola settimana. Il percorso enogastronomico a tappe si svolgerà la sera di venerdì 5 luglio, ovviamente in via Roma.

Scrivono sulla pagina facebook del comitato: “Il Comitato di quartiere via Roma nasce per proporre e realizzare iniziative tese al rilancio e al decoro della strada, arteria centrale del centro storico di Borgo San Dalmazzo. I promotori, forti della collaborazione e coesione tra commercianti e residenti, sono certi della rinascita di via Roma, e in futuro di tutto il centro storico. Uniti si può! E noi ci crediamo!”

Il logo del comitato - con al centro la torre civica - è stato realizzato dall'artista Chiara Oggero: “Non poteva mancare un simbolo che rappresentasse tutto il nostro entusiasmo e la nostra volontà!”